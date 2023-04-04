EYT emekli maaşı ne zaman yatacak? EYT başvurularını Mart ayı içerisinde tamamlayanlar o tarihi bekliyor: İşte 2023 zamlı emekli maaşı tarihi...

EYT emekli maaşı ne zaman yatacak? Nisan ayının gelmesi ile birlikte araştırmalar hız kazandı. Şimdi, birçok kişinin aklında tek bir soru var: EYT liler maaşlarını ne zaman alacak, ödeme tarihi açıklandı mı? İşte, EYT ilk maaş ödeme tarihi ile ilgili ayrıntılar...

EYT EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

EYT emekli maaşları Mart ayında işlemlerini tamamlayanlar için Nisan'da yatacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İlk maaşlar nisanda mı olacak?" sorusu üzerine, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok. e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur"

Emekli maaşı ödemeleri Nisan ayı ortasında başlayacak.

Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılmaktadır.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar her ayın 17’sinde, 7 olanlar 18’inde, 5 olanlar 19’unda, 3 olanlar 20’sinde,1 olanlar ayın 21’inde, 8 olanlar 22’sinde, 6 olanlar 23’ünde, 4 olanlar 24’ünde, 2 olanlar 25’inde ve son olarak 0 olanlar her ayın 26’sında.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında, Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.



