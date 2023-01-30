E-devlet EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT emeklilik başvuruları başladı mı, nereden yapılır? İşte EYT e-Devlet başvuru ekranı

EYT emeklilik başvuruları ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Milyonlarca kişinin emeklilik hayalini gerçekleştirecek olan EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte başvurular alınmaya başlanacak. Başvuru yapacak olan vatandaşlar şimdiden EYT emeklilik başvuruları başladı mı, nereden yapılır? E-devlet EYT başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte adım adım başvuru şekli ve ekranı...

EYT EMEKLİLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NEREDEN YAPILIR?

EYT şartları ve kapsamı artık belli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin düzenleme Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yaş şartı aranmadan mevzuat çerçevesinde emekliliği hak eden EYT'lilerin emekli olacağını söyledi.

Akbaşoğlu ayrıca, emeklilik başvurularının ister e- Devlet'ten, ister SGK'ya müracaat ya da çalışan memurlarsa kendi kurumlarına müracaat ile yapılabileceklerini söyledi. Peki, e devlet üzerinden başvurular nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...

E-DEVLET EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurularını e devlet kapısı üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazın ardından çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayınız.

Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ sekmesine tıklayın.

SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçin.

Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonuna tıklayın.

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesini yazın.

Diğer iletişim bilgileri de doldurun.

‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabını da mutlaka ekleyin.

Sonraki ‘ileri’ butonuna basın ve ‘başvur’ butonuna basın. Bu şekilde bilgileriniz SGK’ya gönderilmiş olacak.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

