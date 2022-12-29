FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır? EYT hesaplama ve e-Devlet başvuru ekranı

EYT emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır? EYT hesaplama ve e-Devlet başvuru ekranı

29.12.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT emeklilik başvurusu ile ilgili araştırmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yaptığı açıklama sonrası hız kazandı. Emeklilikte Yaşa Yakılanlar için herhangi bir yaş sınırı olmayacak ve 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar emekli olabilecek. Peki, EYT emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? EYT hesaplama nasıl yapılır? İşte Emeklilikte Yaşa Yakılanlar e-Devlet başvuru ekranı...

EYT emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır? EYT hesaplama ve e-Devlet başvuru ekranı

Emeklilik başvurusuna yönelik detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından merak konusu oldu. EYT ile ilgili yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında emeklilik başvuruları alınacak. Peki, EYT emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? EYT hesaplama nasıl yapılır? İşte Emeklilikte Yaşa Yakılanlar e-Devlet başvuru ekranı ve detaylar...

z

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusunun nasıl ve nereden yapılacağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından merak konusu oldu.

Milyonların hayalini kurduğu emeklilik için EYT şartlarını kapsayanlar yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler.

EYT başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor.

para4

EYT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

EYT başvurusu yapmak için kararın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. Ardından e-Devlet SGK sistemi üzerinden emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak.

EYT'LİLER İÇİN E DEVLET EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI

İşte e-devlet emeklilik başvuru ekranı:

e-DEVLET EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

para3

E- DEVLET’TEN EYT İÇİN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL ÖDENİR?

EYT için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar için e-Devlet üzerinden işlemler şu şekilde ilerliyor:

-Öncelikle e- Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapılır
-Arama çubuğuna 'borçlanma' yazarak arama yapılır
-Kişinin borçlanabileceği hizmet türleri görüntülenir.
-Borçlanma yapılacak sekme seçilir.

paralar

Örneğin; askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişi,' 4A ya da 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu' uygulaması üzerinden açılan ekrandan 'yeni başvuru' sekmesini tıklar. Sistem tarafından son sigortalılık statüsü ve askerlik durum bilgisi sorgulaması yapıldıktan sonra başvuru işlemine devam edilir.

-Kişi borçlanma tutarı beyan etmez, borçlanma tutarının hesabında dikkate alınacak kazancı belirler. Bir günlük borç tutarı, kişinin beyan ettiği günlük kazancın yüzde 32'sidir.

-Askerlik borçlanması yapmak istediği tarih aralığını seçer. Son olarak tebligat için adres bilgisi görüntülenir.
Kişi otomatik olarak gelen mernis adres bilgileri ile devam edebileceği gibi ayrıca bir adres bilgisi de beyan edebilir.
Başvurusu tamamlanan kişiye başvurusunun hangi üniteye yönlendirildiği bilgisi de verilir.

-Borçlanma başvurusu tamamlandıktan sonra başvuru ilgili üniteye yönlendirilir
Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin belirlediği adrese gönderilmek üzere iadeli taahhütlü olarak postaya verilir.
Kişi tebliğ edilen borcu, borcun tebliğ edildiği tarihten bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine ödemelidir.

-Borcun tamamının yasal süreci içerisinde ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık olarak değerlendirilir.

-Belirtilen süre içerisinde tebliği edilen borcu ödemeyenler ile borcun sadece bir kısmını ödeyenlerin kalan süreler için yeniden başvuru yapmaları gerekir.

-Kişi evrak takip sistemi üzerinden başvurusunun durumumu takip edebilir.

EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

EYT düzenlemesi ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

EYT'de hiçbir yaş şartı uygulanmayacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar emekli olabilecek.

EYT düzenlemesi, 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek.

5

EYT'DE YAŞ ŞARTI KALKTI MI?

EYT'de yaş şartı kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan y7aptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilik kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Düzenlemeyle 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak."

96

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli.

Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SGK’dan emeklilik için borçlanma videosu!SGK’dan emeklilik için borçlanma videosu!
EYT'de yaş sınırı olacak mı? Beklenen gün geldi! EYT'de düğüm çözüldüEYT'de yaş sınırı olacak mı? Beklenen gün geldi! EYT'de düğüm çözüldü
1 Ocak'tan itibaren hepsi değişecek! İğneden ipliğe...1 Ocak'tan itibaren hepsi değişecek! İğneden ipliğe...
Anahtar Kelimeler:
eyt hesaplama

En Çok Okunan Haberler

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

SGK önünde EYT kuyruğu!

SGK önünde EYT kuyruğu!

İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay!

İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.