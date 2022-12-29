EYT emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır? EYT hesaplama ve e-Devlet başvuru ekranı

Emeklilik başvurusuna yönelik detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından merak konusu oldu. EYT ile ilgili yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında emeklilik başvuruları alınacak. Peki, EYT emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? EYT hesaplama nasıl yapılır? İşte Emeklilikte Yaşa Yakılanlar e-Devlet başvuru ekranı ve detaylar...

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusunun nasıl ve nereden yapılacağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından merak konusu oldu.

Milyonların hayalini kurduğu emeklilik için EYT şartlarını kapsayanlar yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler.

EYT başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor.

EYT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

EYT başvurusu yapmak için kararın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. Ardından e-Devlet SGK sistemi üzerinden emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak.

EYT'LİLER İÇİN E DEVLET EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI

İşte e-devlet emeklilik başvuru ekranı:

e-DEVLET EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E- DEVLET’TEN EYT İÇİN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL ÖDENİR?

EYT için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar için e-Devlet üzerinden işlemler şu şekilde ilerliyor:

-Öncelikle e- Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapılır

-Arama çubuğuna 'borçlanma' yazarak arama yapılır

-Kişinin borçlanabileceği hizmet türleri görüntülenir.

-Borçlanma yapılacak sekme seçilir.

Örneğin; askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişi,' 4A ya da 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu' uygulaması üzerinden açılan ekrandan 'yeni başvuru' sekmesini tıklar. Sistem tarafından son sigortalılık statüsü ve askerlik durum bilgisi sorgulaması yapıldıktan sonra başvuru işlemine devam edilir.

-Kişi borçlanma tutarı beyan etmez, borçlanma tutarının hesabında dikkate alınacak kazancı belirler. Bir günlük borç tutarı, kişinin beyan ettiği günlük kazancın yüzde 32'sidir.

-Askerlik borçlanması yapmak istediği tarih aralığını seçer. Son olarak tebligat için adres bilgisi görüntülenir.

Kişi otomatik olarak gelen mernis adres bilgileri ile devam edebileceği gibi ayrıca bir adres bilgisi de beyan edebilir.

Başvurusu tamamlanan kişiye başvurusunun hangi üniteye yönlendirildiği bilgisi de verilir.

-Borçlanma başvurusu tamamlandıktan sonra başvuru ilgili üniteye yönlendirilir

Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin belirlediği adrese gönderilmek üzere iadeli taahhütlü olarak postaya verilir.

Kişi tebliğ edilen borcu, borcun tebliğ edildiği tarihten bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine ödemelidir.

-Borcun tamamının yasal süreci içerisinde ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık olarak değerlendirilir.

-Belirtilen süre içerisinde tebliği edilen borcu ödemeyenler ile borcun sadece bir kısmını ödeyenlerin kalan süreler için yeniden başvuru yapmaları gerekir.

-Kişi evrak takip sistemi üzerinden başvurusunun durumumu takip edebilir.

EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

EYT düzenlemesi ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

EYT'de hiçbir yaş şartı uygulanmayacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar emekli olabilecek.

EYT düzenlemesi, 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek.

EYT'DE YAŞ ŞARTI KALKTI MI?

EYT'de yaş şartı kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan y7aptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilik kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Düzenlemeyle 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli.

Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz."

