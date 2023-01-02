FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak: İşte EYT emekli maaşı hesaplama!

EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak: İşte EYT emekli maaşı hesaplama!

02.01.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri 2 Ocak 2023 Pazartesi günü Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişi emekli olacağını duyurmuştu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile devlet kurumlarında çalışan sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Peki, EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak: İşte EYT emekli maaşı hesaplama!

EYT düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri 2 milyondan fazla vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde ilk kez sigortalı olanlar gerekli şartları tamamlar tamamlamaz yaş şartı olmaksızın emekli olacak. Fakat süreç henüz tamamlanmış değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda daha önce açıklamada bulunmuştu. Erdoğan düzenleme ile 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olma hakkına kavuşacağını belirtmişti. Peki, EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuruları ne zaman başlayacak?

5

EYT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

EYT başvurusu için izlenmesi gereken adımlar merak konusu oldu.

Emeklilik için EYT şartlarını taşıyanlar yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler.

EYT başvurusunda bulunmak isteyenler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. EYT başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başladı.

para4

EYT başvurusu yapmak için kararın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. Ardından e-Devlet SGK sistemi üzerinden emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak.

e-DEVLET EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

para3

SGK'DAN EYT BAŞVURUSU İÇİN REHBER

Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK’nın kapısını çalacak. SGK önlerinde yoğun kuyruklar oluşmasını önlemek isteyen kurum yeni bir duyuru yaptı.

0

EYT'de sigorta girişini öne çekmek isteyip, doğum ve askerlik borçlanmalarını ödeyecek vatandaşlar için, başvuruların e-Devlet üzerinden nasıl yapıldığına dair bilgilendirmede bulundu. Tüm bilgiler adım adım paylaşıldı.

paralar

E- DEVLET’TEN EYT İÇİN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

EYT için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar için e-Devlet üzerinden işlemler şu şekilde ilerliyor:

-Öncelikle e- Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapılır
-Arama çubuğuna 'borçlanma' yazarak arama yapılır
-Kişinin borçlanabileceği hizmet türleri görüntülenir.
-Borçlanma yapılacak sekme seçilir.

p5

Örneğin; askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişi,' 4A ya da 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu' uygulaması üzerinden açılan ekrandan 'yeni başvuru' sekmesini tıklar. Sistem tarafından son sigortalılık statüsü ve askerlik durum bilgisi sorgulaması yapıldıktan sonra başvuru işlemine devam edilir.

-Kişi borçlanma tutarı beyan etmez, borçlanma tutarının hesabında dikkate alınacak kazancı belirler. Bir günlük borç tutarı, kişinin beyan ettiği günlük kazancın yüzde 32'sidir.

-Askerlik borçlanması yapmak istediği tarih aralığını seçer. Son olarak tebligat için adres bilgisi görüntülenir.
Kişi otomatik olarak gelen mernis adres bilgileri ile devam edebileceği gibi ayrıca bir adres bilgisi de beyan edebilir.
Başvurusu tamamlanan kişiye başvurusunun hangi üniteye yönlendirildiği bilgisi de verilir.

96

-Borçlanma başvurusu tamamlandıktan sonra başvuru ilgili üniteye yönlendirilir
Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin belirlediği adrese gönderilmek üzere iadeli taahhütlü olarak postaya verilir.
Kişi tebliğ edilen borcu, borcun tebliğ edildiği tarihten bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine ödemelidir.

-Borcun tamamının yasal süreci içerisinde ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık olarak değerlendirilir.

-Belirtilen süre içerisinde tebliği edilen borcu ödemeyenler ile borcun sadece bir kısmını ödeyenlerin kalan süreler için yeniden başvuru yapmaları gerekir.

-Kişi evrak takip sistemi üzerinden başvurusunun durumumu takip edebilir.

EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.

EYT3

4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplayabilmesi için yapması gereken işlem çok basit. Bunun için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamanız yeterli. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanacak.

4A MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise SGK uygulamasından veya e-Devlet sistemine giriş yaparak kolay bir şekilde alacakları maaşı hesaplayabilecek.

4B MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak emekli maaşlarını öğrenebilecekler.

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddiaVergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia
Milli Piyango büyük ikramiyenin çıktığı il ve ilçeler! Milli Piyango büyük ikramiyenin çıktığı il ve ilçeler!
Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...
Anahtar Kelimeler:
eyt hesaplama

En Çok Okunan Haberler

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...

Canlı yayında açıkladı! Taciz ve gözaltı...

Canlı yayında açıkladı! Taciz ve gözaltı...

Sıfır ve ikinci el araba için zam mesaisi! Bugün öğlene kadar yüzde 4 zam geliyor

Sıfır ve ikinci el araba için zam mesaisi! Bugün öğlene kadar yüzde 4 zam geliyor

EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...

EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...

Flaş karar! 1000 üründe fiyatları sabitledi

Flaş karar! 1000 üründe fiyatları sabitledi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.