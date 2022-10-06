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EYT hakkında dikkat çeken açıklama… Merak edilen EYT sorusuna Bakan Vedat Bilgin yanıt verdi! Staj ve çıraklık dönemi…

06.10.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu gündemde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada aralık ayına işaret etmişti. Bakan Bilgin EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine yeni bir açıklama yaptı ve açıklamasında staj ve çıraklık dönemi hakkında bilgi verdi. Peki, EYT kimleri kapsıyor?

EYT hakkında dikkat çeken açıklama… Merak edilen EYT sorusuna Bakan Vedat Bilgin yanıt verdi! Staj ve çıraklık dönemi…

EYT ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. EYT konusu hakkında son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soru sorulması üzerine Bakan Bilgin ‘Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem.’ dedi.

EYT HAKKINDA SON AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Bilgin şunları söyledi:
"Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme. Bazı televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu rakamlar onlar açısından maalesef doğru değil. Ellerinde veriler yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik."

eyt

Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.
EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

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