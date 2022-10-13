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  4. EYT hakkında son dakika açıklaması! EYT’de müjdeli haber geldi… ‘Düzenleme bütün sorunları aşmaya dönük’

EYT hakkında son dakika açıklaması! EYT’de müjdeli haber geldi… ‘Düzenleme bütün sorunları aşmaya dönük’

13.10.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. EYT konusu gündemde yer almaya devam ediyor. Vatandaşlar heyecanla düzenlemenin yapılmasını bekliyorlar. Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, 'Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz.' demişti. İşte konu hakkında yapılan son açıklama

EYT hakkında son dakika açıklaması! EYT’de müjdeli haber geldi… ‘Düzenleme bütün sorunları aşmaya dönük’

EYT'nin ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi. Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada düzenlemenin tek tip olduğunu duyurmuştu.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklamasında EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Bilgin şunları söyledi:
"Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme. Bazı televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu rakamlar onlar açısından maalesef doğru değil. Ellerinde veriler yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz.

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Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik."
Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.
EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

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