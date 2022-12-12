EYT Hazine’ye mi takıldı? Bakan Nebati'den EYT sorusuna gündem yaratan cevap! 'Çünkü ekonomi iyi...'

EYT düzenlemesi için son viraja girilirken geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir iddia gündeme gelmişti. Patronlar EYT için taleplerini Bakanlığa iletmiş, ardından Emeklilikte Yaşa Takılan kadınlar için 48-50, erkekler içinse 50-52 yaş sınırı konuşulmaya başlanmıştı. Bu gelişmeleri üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüş ayrılığına düştüğü öne sürülmüştü.

NEBATİ’DEN EYT YANITI

Konuya ilişkin bugün flaş bir gelişme yaşandı. TBMM Genel Kurulu'nda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görüşmeler için geldiği Meclis'te bir gazetecinin EYT sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

EYT DÜZENLEMESİ HAZİNE’YE Mİ TAKILDI?

Son günlerde yoğunlaşan EYT gündemine ilişkin bir gazetecinin, "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusunu tiye alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT mi?" diye cevap verdi. Nebati daha sonra gülerek yoluna devam etti.

Nebati ayrıca, gazetecinin ‘Kurul inşallah güzel geçer. Genelde gergin geçiyor’ sözlerine ise, “Bence kolay geçecek. Ekonomi iyi” yanıtını verdi.

Bakan Nebati'nin bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.



