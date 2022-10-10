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EYT için kritik kabine toplantısı! EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da

10.10.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT konusu gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar kendileri ile ilgili yapılan açıklamaların neler olduğunu merak ediyorlar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu son açıklamasında, 'Yaklaşık dört buçuk milyon emekçimiz bu konuda bir çalışmanın artık sonlandırılmasıyla ilgili beklenti içerisinde. İnşallah 2022'nin sonunda bu çalışmayı meclisimizde yasalaştıracağzı’ dedi. Şimdi ise gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısında. Peki, EYT, ne zaman çıkacak?

EYT için kritik kabine toplantısı! EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da

EYT ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. EYT’nin çıkmasını bekleyen vatandaşlar bugün yapılacak olan kabine toplantısını beklemeye başladılar. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda gündeme gelmesi beklenen konular arasında EYT’de bulunuyor.

EYT İÇİN GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu bugün yapılacak olan kabine toplantısında gündeme gelecek. Kabine toplantısı bugün (10 Ekim 2022 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.
EYT düzenlemesinde gelinen son aşamanın toplantıda ele alınması bekleniyor.

eyt

BAKAN BİLGİN’DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Bilgin şunları söyledi:
"Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme. Bazı televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu rakamlar onlar açısından maalesef doğru değil. Ellerinde veriler yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik."
Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.
EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

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