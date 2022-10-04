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EYT için tarih verildi... EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum

04.10.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları yapılmaya devam ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yeni yılda art arda gelen açıklamaların ardından heyecanlanmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vedat Bey'in alanına girmeyeyim. Çalışmanın sonuna geldiklerini biliyorum. Bize sunduklarında da değerlendirmeyi yapacağız’ açıklamasını yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında tarih verdi. Peki, EYT ne zaman çıkacak?

EYT için tarih verildi... EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum

EYT’nin ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağı konusu gündemde yer almaya devam ediyor. EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin, 'Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız.’ dedi.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz.' dedi.

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EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) gündeme getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Böylelikle, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması gerekli hale gelmiş oldu.
MASADA TEK FORMÜL BULUNUYOR
Ayrıca EYT’yle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde konuşan Bakan Vedat Bilgin, masada tek formül olduğunu ifade etmişti. Bilgin, bunun üzerinde çalışmalar yapıldığını ve senenin sonuna kadar EYT’nin tamamlanabileceği söylemişti.

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