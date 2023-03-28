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EYT için yeni düzenleme talebi! ‘Staj ve çıraklık başlangıç sayılsın’ dedi: O detaya dikkat çekti…

28.03.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile yeniden gündemdeki sıcaklığını arttıran staj ve çıraklık sigortasının emeklilik için başlangıç sayılması konusunda TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den yeni bir talep geldi. Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasından esnaf ve sanatkar ile "staj mağdurlarının" da faydalanmasının sağlanmasını istedi. Esnafa sağlanacak geriye dönük borçlanma hakkı ile devlete önemli bir gelir kaynağı yaratılacağının altını çizdi.

EYT için yeni düzenleme talebi! ‘Staj ve çıraklık başlangıç sayılsın’ dedi: O detaya dikkat çekti…

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeden, esnaf ve sanatkar ile "staj mağdurlarının" da faydalanmasının sağlanmasını istedi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarların düzenlemeden faydalanamamanın burukluğunu yaşadığını belirtti.

Prim gün sayısının eşitlenerek norm birliği sağlanmasını talep eden Palandöken, "Esnaf 9 bin prim gününde emekli olurken SSK’lının 7 bin 200 günde emekli olması Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Mağduriyetin ortadan kalkması için esnafımız da SSK’lılar gibi 7 bin 200 prim günü ile emekli olabilmeli. EYT düzenlemesi esnafımızın bu sorununu gidermediği gibi geriye dönük borçlanma hakkı verilmediği için mağduriyetleri artırdı. Oysa esnafa sağlanacak geriye dönük borçlanma hakkı ile devlete önemli bir gelir kaynağı sağlanır. En kısa zamanda EYT düzenlemesine ek bir madde ilave edilerek esnaf ve sanatkarımız ile staj mağdurlarının da EYT’den faydalanmasının önü açılmalı.” ifadelerini kullandı.

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BAKAN BİLGİN’DEN ‘STAJ MAĞDURU’ YORUMU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında ‘staj mağdurları’ kavramının doğru olmadığını ve prim yatırılmadan emekli olunmayacağının altını çizerek, “Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi, patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Siz kendi iş verenlerinize sorun, staj için gelen çocuklar için prim yatırırsanız staja alır mısınız. Staj bir eğitimdir, bu durumu siz de yaşamışsınızdır. Kavramları doğru kullanın” demişti.


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