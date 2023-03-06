EYT ilk maaş ne zaman alınacak? EYT başvuru şartları neler? SSK Bağ-Kur 4A, 4B, 4C EYT emekli maaş hesaplama

EYT'lilerin ilk maaşının ne zaman alınacağı araştırılıyor. EYT başvuruları 3 Mart itibarıyla e-Devlet ve SGK il müdürlükleri üzerinden alınmaya başlandı. 4A, 4B ve 4C EYT maaş hesaplama yöntemi haberimizde yer alıyor. Peki EYT ilk maaş ne zaman alınacak? EYT başvuru şartları neler? İşte SSK Bağ-Kur 4A, 4B, 4C EYT emekli maaş hesaplama robotu...

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

SGK tarafından yapılan açıklamada EYT'de ilk maaşın nisan ayında yatırılacağı belirtildi.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Toplam 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeyle, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

Yasadan, 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler yararlanacak. 4/a (SSK) sigortalıları için kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000-5975 arasında kademeli prim gün şartlarını taşıyanlar, 4/b (Bağkur) ve 4/c ( Emekli Sandığı) sigortalıları için de kadınlarda 20 tam yıl, erkekler de 25 tam yıl hizmeti olanlar aylık alabilecek.

EYT MAAŞ HESAPLAMA

4A EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

T.C Kimlik numaranızı,

SSK Sicil Numaranızı,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

‘Sorgula’ butonuna basın

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4B Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

TC Kimlik numaranızı,

Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi,

Hizmet türünü seçin.

Altta bulunan hesapla butonuna basın.

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ



