EYT ilk maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ne zaman çıkacak? Başbakan Erdoğan'dan açıklama!

Milyonlarca vatandaşın ilgi odağı olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi meclise sunuldu. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte 1.7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2.2 milyon kişi hemen emeklilik hakkı kazanacak. Peki, EYT'de ilk maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

MECLİS'TEN GEÇİYOR

Meclis'e sunulan EYT yasa teklifi yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve gelecek hafta Genel Kurul'da yasalaşacak.

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

EYT konusunda katıldığı canlı yayında kritik açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT'de ilk maaş tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir."

EYT ŞARTLARI NEDİR?

EYT için 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor.

Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak.

Kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. 5 bin prim gün sayısı ise diğer şartlar arasında bulunuyor. EYT'de yaş şart aranmayacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.



