EYT KADEMELİ PRİM TABLOSU: EYT kademeli prim ne demek, nasıl hesaplanır? Milyonları ilgilendiriyor

Kademeli emeklilik tablosu hakkında araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT yasa teklifi Meclis'e geldi. Kademeli prim tablosu önceki gün meclise sevk edilen yasa teklifi içerisinde de yer aldı. Teklifle, EYT’liler için yaş şartı kaldırılırken, emeklilik için gereken prim gün sayısı 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişiyor. Peki, EYT kademeli prim ne demek, nasıl hesaplanır? İşte konuya dair ayrıntılı bilgiler...

EYT KADEMELİ PRİM NE DEMEK?

EYT düzenlemesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Bu kapsamda EYT'de kademeli prim ön plana çıktı. EYT'li olabilmek için kademeli prim günü aranacak.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecekler. SSK’lılar kademeli prim gününe tabi tutulacak. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak.

EYT KADEMELİ PRİM NASIL HESAPLANIR?

SGK tarafından yayımlanan yıllara göre, sigortalılık süresi ve prim gün sayılarıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak olan kişilerin yıllara göre prim sayıları görülebiliyor.

EYT KADEMELİ PRİM TABLOSU:

SSK'lılar için emeklilik tabloları netleşti. Buna göre SSK'lılar 1976'dan itibaren işe başlama tarihine göre 5.000 ila 5.975 gün arasında 75'er gün kademeli prim günü ile emekli olma hakkı kazanacaklar. SSK'da sigortalılık süresi kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl olacak.

Bağ-Kur ve emekli sandığı kategorisinde ise kadınlarda 7.200 prim günü erkeklerde 9.000 prim günü geçerli olacak. Burada yine kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 sigortalılık süresi şartı bulunuyor.

İŞTE SSK'LILAR İÇİN YIL YIL PRİM ŞARTLARI:

ERKEKLER (SSK)

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000

09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000

24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000

24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075

24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150

24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225

24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300

24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375

24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450

24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525

24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600

24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675

24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750

24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825

24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900

24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

KADINLAR (SSK)

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000

01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000

09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000

24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000

24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075

24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150

24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225

24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300

24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375

24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450

24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525

24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600

24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675

24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750

24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825

24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900

24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975

24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975

24.05.1999-08.09.1999 - 20 - 5975



