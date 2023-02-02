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EYT KADEMELİ PRİM TABLOSU: EYT kademeli prim ne demek, nasıl hesaplanır? Milyonları ilgilendiriyor

02.02.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT kademeli prim tablosu merak ediliyor. EYT kademeli prim şartı ile yaş sınırı olmadan milyonlara emeklilik imkanı sunuyor. Bu kapsamda kimler hangi prim gün sayısı ile emekli olabileceğini araştırıyor. Kadın ve erkekler için değişen emeklilik gün sayının da detayları belli oldu. Peki, EYT kademeli prim ne demek, nasıl hesaplanır? İşte, EYT KADEMELİ PRİM TABLOSU detayları...

EYT KADEMELİ PRİM TABLOSU: EYT kademeli prim ne demek, nasıl hesaplanır? Milyonları ilgilendiriyor

Kademeli emeklilik tablosu hakkında araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT yasa teklifi Meclis'e geldi. Kademeli prim tablosu önceki gün meclise sevk edilen yasa teklifi içerisinde de yer aldı. Teklifle, EYT’liler için yaş şartı kaldırılırken, emeklilik için gereken prim gün sayısı 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişiyor. Peki, EYT kademeli prim ne demek, nasıl hesaplanır? İşte konuya dair ayrıntılı bilgiler...

EYT KADEMELİ PRİM NE DEMEK?

EYT düzenlemesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Bu kapsamda EYT'de kademeli prim ön plana çıktı. EYT'li olabilmek için kademeli prim günü aranacak.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecekler. SSK’lılar kademeli prim gününe tabi tutulacak. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak.

İntibak yasası

EYT KADEMELİ PRİM NASIL HESAPLANIR?

SGK tarafından yayımlanan yıllara göre, sigortalılık süresi ve prim gün sayılarıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak olan kişilerin yıllara göre prim sayıları görülebiliyor.

İlave 4

EYT KADEMELİ PRİM TABLOSU:

SSK'lılar için emeklilik tabloları netleşti. Buna göre SSK'lılar 1976'dan itibaren işe başlama tarihine göre 5.000 ila 5.975 gün arasında 75'er gün kademeli prim günü ile emekli olma hakkı kazanacaklar. SSK'da sigortalılık süresi kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl olacak.

Bağ-Kur ve emekli sandığı kategorisinde ise kadınlarda 7.200 prim günü erkeklerde 9.000 prim günü geçerli olacak. Burada yine kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 sigortalılık süresi şartı bulunuyor.

İŞTE SSK'LILAR İÇİN YIL YIL PRİM ŞARTLARI:

ERKEKLER (SSK)

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü
09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

tediye 2

KADINLAR (SSK)

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü
01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000
01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000
09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000
24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000
24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075
24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150
24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225
24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300
24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375
24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450
24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525
24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600
24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675
24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750
24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825
24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900
24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975
24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975
24.05.1999-08.09.1999 - 20 - 5975

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