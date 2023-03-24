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EYT KGF kredisi ne zaman verilecek? EYT için KGF kredisi nasıl alınır? Başvurular başladı

24.03.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT KGF kredisi hakkında araştırmalar hız kazandı. EYT kapsamında emekli olacak çalışanlarının kıdem tazminatını ödeyecek KOBİ ve KOBİ dışı firmaların finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla KGF tarafından devreye alınan EYT Destek Paketi'ne başvurular bugünden itibaren kabul edilmeye başlandı. Peki, EYT KGF kredisi ne zaman verilecek? EYT için KGF kredisi nasıl alınır? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

EYT KGF kredisi ne zaman verilecek? EYT için KGF kredisi nasıl alınır? Başvurular başladı

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik kıdem tazminatı ödemeleri için KGF destekli kredi başvuruları bugünden itibaren kabul edilmeye başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, KGF tarafından devreye alınan Hazine destekli EYT Destek Paketi ile 7438 sayılı Kanun kapsamında çalışanlarına emeklilik sebebi ile kıdem tazminatı ödeyecek KOBİ ve KOBİ dışı firmaların kıdem tazminatından kaynaklanan finansman ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

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EYT İÇİN KGF KREDİSİ NASIL ALINIR?

Bugün başlayan uygulama kapsamında şirketler, kamu ve özel bankalara başvuru yapabilecekler. Sağlanacak finansman desteğinin toplam hacmi 50 milyar lira olarak açkıklandı.

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EYT Kredi Destek Paketi kapsamında KOBİ'ler için 13,3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28,5 milyon liraya kadar kredi verilebilecek.

Kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde 75, KOBİ dışı firmalar için ise yüzde 70 olarak belirlenirken, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil 36 ay vadeyle kullanım hakkı tanınacak.

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Paket kapsamında 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz/kar payı oranı TLREF artı 300 baz puan olacak. Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli olacak.

Bu çalışan sayısını aşan kullandırımlar için ise faiz/kar payı oranı banka tarafından belirlenecek. Söz konusu ödemeler kredi veren tarafından doğrudan 7438 sayılı Kanun kapsamında emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak.

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