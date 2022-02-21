EYT'le ilgili AK Parti'den son dakika açıklaması: Masaya yatırılıyor

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ETY'de 5 adımlı bir programın söz konusu olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, bunun ilk ikisinin hayata geçirildiğini söyledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu'nun kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Kendi taleplerinin sözlü ve yazılı olarak ilettiler. Bu konuyla ilgili ayrıntılı görüşme yaptık. 5 adım atmak suretiyle bir süreç yönetimden bahsetmiştim. Bir asgari ücretle işe başlayacağız. Memur ve emeklilerin durumunu ele alacağız. Bunları hayata geçirdik.

3600 ek gösterge ile ilgili çalışma yapacağımı söylemiştim, görüşmeler başladı. Bu süreç yönetimi kendi sıralaması içerisinde devam ediyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde nasıl bir sonuç oluşturduğunu göreceğiz. Çalışma Bakanlığı çalışmaları yürütmektedir" diye konuştu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu’nun kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen Akbaşoğlu, “Kendi taleplerinin sözlü ve yazılı olarak ilettiler. Bu konuyla ilgili detaylı görüşme yaptık. 5 adım atmak suretiyle bir süreç yönetimden bahsetmiştim. Bir asgari ücretle işe başlayacağız. Memur ve emeklilerin durumunu ele alacağız. Bunları hayata geçirdik. 3600 ek gösterge ile ilgili çalıma yapacağımı söylemiştim, görüşmeler başladı. Bu konunun kanunlaşacak yürürlüğe girdiğine şahit olacağız. Bu süreç yönetimi kendi sıralaması içerisinde devam ediyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde nasıl bir sonuç oluşturduğunu göreceğiz. Çalışma Bakanlığı çalışmaları yürütmektedir” şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu, EYT ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda yeni düzenlemeler yapılması isteğini ortaya koyabilirler. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma grupları oluşturarak, kamu çalışanı ile ilgili söz verdiğimiz kadrolar ve bununla beraber hiyerarşik anlamda kendi içerisinde de adilane yaklaşımın belirlemenin konulacağını ifade ettik. Belediyelerde çalışanlara bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konunu karar bağlandıktan sonra sıra EYT’li kardeşlerimizin durumunu masaya yatırmak, platform yetkililerle görüşmek suretiyle kamuoyuna ne yapacağımızı net bir şekilde ifade edeceğimizi paylaşmış olduk. Onlar da memnuniyetlerini ifade ettiler” ifadelerini kullandı. (İHA)

