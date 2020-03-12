EYT’lerde son durum nedir, hükümetten bir son dakika açıklaması var mı?

EYT’ler gerek sosyal medyada gerek sivil toplu çalışmaları ile seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İş gününü doldurmuş, primleri tamamlanmış ama yaş durumundan dolayı emekliliği bekleyenlerin gözü kulağı EYT’ler ile ilgili son dakika açıklamalarıda. Emeklilikte yaşa takılanlar durumları ile ilgili bir son dakika gelişmesi var mı, özellikle hükümetten yeni bir yorum yapıldı mı merak ediyorlar. Biz de sizin için EYT’lerde son durum nedir görebilmeniz için siyasilerin EYT açıklamalarını haberimizde derledik.

EYT’LERDE SON DURUM

EYT’liler ile ilgili hükümetten son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti:

EYT'lilerin sayısı ve maliyeti konusunda Bakanlıkça yapılan bir analizin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Selçuk, "Emeklilik sisteminde temel üç kriter var; birincisi yaş, ikincisi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü sigortalılık süresi. Bunların hepsini tamamlayan kişi emekliliğe hak kazanıyor. Yani emeklilikte yaşa takılmıyor. Biz 2008'de büyük bir reform yaptık. SGK'nin mali dengesi yeniden herhangi bir popülist çizgiye gelinmediği sürece 2071'e kadar sürdürülebilir durumda." diye konuştu.