EYT’lerde son durum nedir, hükümetten bir son dakika açıklaması var mı?

EYT’ler gerek sosyal medyada gerek sivil toplu çalışmaları ile seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İş gününü doldurmuş, primleri tamamlanmış ama yaş durumundan dolayı emekliliği bekleyenlerin gözü kulağı EYT’ler ile ilgili son dakika açıklamalarıda. Emeklilikte yaşa takılanlar durumları ile ilgili bir son dakika gelişmesi var mı, özellikle hükümetten yeni bir yorum yapıldı mı merak ediyorlar. Biz de sizin için EYT’lerde son durum nedir görebilmeniz için siyasilerin EYT açıklamalarını haberimizde derledik.
EYT’liler ile ilgili hükümetten son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti:
EYT'lilerin sayısı ve maliyeti konusunda Bakanlıkça yapılan bir analizin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Selçuk, "Emeklilik sisteminde temel üç kriter var; birincisi yaş, ikincisi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü sigortalılık süresi. Bunların hepsini tamamlayan kişi emekliliğe hak kazanıyor. Yani emeklilikte yaşa takılmıyor. Biz 2008'de büyük bir reform yaptık. SGK'nin mali dengesi yeniden herhangi bir popülist çizgiye gelinmediği sürece 2071'e kadar sürdürülebilir durumda." diye konuştu.
Bakanlık olarak EYT konusunda çalışma yaptıklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak bizim elimizde 10 küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Bizim emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesinde işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 60 değil, 48. Buradakiler 65 yaşını beklemeyecek, kademeli olarak emekli olacaklar zaten. Burada emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. Şu anda 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalılar için tam olarak 2048'de sağlanacak. Bugün ortalama emekli olma yaşımız 53."
EYT’liler ile ilgili muhalefetten son yorum ise Edirne’de Esnaf ile buluşup parti binasında basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir’den geldi:
"Seçim yok. Propaganda yapmaya gezmiyoruz. Nutuk atmaya gezmiyoruz. İktidarı kötülemek üzere de gezmiyoruz. Ama sizlerin dertlerini kamuoyu ile paylaşıp bir kamuoyu baskısı, desteği oluşturmak istiyoruz. Biz bunu EYT'lilerde başardık. Henüz çözmediler ama çözecekler ya da biz çözeceğiz. Kardeşin kardeşe düşman olduğu, komşunun komşuya düşman olduğu o kutuplaşma siyasetinden bu ülkeyi çıkaracağız."
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