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EYT’liler dikkat! EYT’de ilk maaş ne zaman yatacak? Uzman isim SSK ve Bağkur emeklisi için tek tek açıkladı

28.02.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar heyecanla Meclis’ten gelecek açıklamayı bekliyorlar. 21 gün sonra yeniden açılan Meclis'in ilk gündem maddesi EYT oldu. Peki, EYT ne zaman çıkacak, EYT’de ilk maaş ne zaman yatacak? Uzman isim SSK ve Bağkur emeklileri için tarihleri tek tek açıkladı.

EYT’liler dikkat! EYT’de ilk maaş ne zaman yatacak? Uzman isim SSK ve Bağkur emeklisi için tek tek açıkladı

EYT’de ilk maaşın ödeneceği tarih için heyecan giderek artıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalarına ara veren Meclis’in yeniden açılması ile beraber düzenleme ile ilgili açıklamayı beklemeye başladılar. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin TRT Haber’e yaptığı açıklamada ilk maaşın ne zaman yatacağı hakkında bilgi verdi ve nisan ayına işaret etti.

EYT’DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Zengin açıklamasında, "Emekli aylıkları müracaat edilen ay başından itibaren ödeniyor. Dolayısıyla bugün 28 Şubat. Diyelim ki karar çıktı Resmi Gazete'de yayımlanması mart ayı içerisinde olacak." dedi.
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Nisan ayında maaşların ödeneceğini dile getiren Zengin, "İzleyen ay dediği için nisan ayı itibari ile vatandaşlar hem emekli maaşlarını -yani o ayın emekli maaşını- hem de müracaat edilen tarih ile emekli aylığı alacağı güne kadar aradaki farkı alacaklar" açıklamasını yaptı.
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"BİR HAK KAYBI OLMAYACAK"

Zengin SSK ve Bağkur emekli aylıklarının ödeme tarihlerini tek tek açıkladı. Uzman isim “Bizde işçiler tahsis numaralarına göre maaşlarını alıyorlar. SSK'lılar ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağkurlular ayın 25’i ve 28’i arasında maaş alıyorlar. Bir kişinin her ayın 25’inde emekli maaşını aldığını varsayalım. Bu kişi 25 Nisan’da tam emekli maaşını alacak. 3-5 gün içerisinde de aradaki farkı alacak. Bir hak kaybı olmayacak.” dedi.

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