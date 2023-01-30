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EYT'liler dikkat: SGK'da uzun kuyruklara gerek yok! Kolayca yapabilirsiniz...

30.01.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası için heyecanlı bekleyiş başladı. EYT düzenlemesi bugün Meclis başkanlığına sunulacak. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı düzenleme, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayacak. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte artık başvurular da kabul edilmeye başlanacak. Başvurular için SGK'da uzun kuyruklara gerek yok. EYT başvuru e-Devlet sistemi üzerinden kolay bir şekilde yapılabilecek. İşte adım adım başvuru şekli...

EYT'liler dikkat: SGK'da uzun kuyruklara gerek yok! Kolayca yapabilirsiniz...

Milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin teklif, artık Meclis'e sunulacak. Geçen hafta AK Parti grubunda imzaya açılan EYT yasası, bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. EYT'de kanun teklifinin Meclis'e sunulması ve kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte süreç resmen başlamış olacak. Peki, EYT başvuruları nasıl yapılacak? Bunun için SGK'da uzun kuyruklara gerek yok! İşte tüm ayrıtılar...

EYT'LİLER DİKKAT! UZUN KUYRUKLARA GEREK YOK!

EYT'de kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından EYT başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, başvurular nasıl yapılacak?

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EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden bir kaç adımda kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Öncelikli olarak; e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklamanız gerekiyor.

Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.

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SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

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Diğer iletişim bilgileri de doldurun.

‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabını da mutlaka yanıtlayın.

Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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