EYT’liler için bankalar yarışa başladı! Promosyon tutarı için 25 bin lira bekleniyor…

EYT’linin emekli maaşı yattıktan sonraki planı hazır. Gözleri ilk maaşlarının yatacağı tarihe çevrildi. Emekli maaşını nisan ayında almak isteyen EYT’liler SGK’lar önünde yoğunluk oluşturmaya devam ederken emekli adaylarının gündemindeki tek konu emekli maaşları değil, o maaşlarla alabilecekleri banka promosyonları oldu. Emeklilik öncesi yüz binlerce EYT’linin gözü bir taraftan da bankaların vereceği promosyonlara çevrildi.

ŞU ANDA BANKA PROMOSYONU TUTARI 10 BİN LİRA

“Hangisi çok fazla verirse ona gideceğiz, seçimimizi ona göre yapacağız” diyen EYT’liler emekli maaşları yatmadan alacakları promosyonları hesaplamaya başladı.

Mevcut kampanyalarda emekliye verilen promosyon tutarları 7 bin 500 TL ile 8 bin 500 TL arasında değişiyordu ancak Nisan ayı yaklaştıkça promosyon tutarları da güncellenmeye başladı. Promosyon tutarlarında son rakam 10 bin liraya kadar yükseldi. Emekliler 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü verirse 10 bin liralık promosyonu nakit olarak alabilecek. EYT kuyruklarında da gündem banka promosyonu oldu. Emekliliği bekleyen yurttaşlar maaşları bağlanmadan hangi bankanın yolunu tutacağını araştırmaya başladı.

Emekli promosyonu öncesi imza atmadan önce kampanya şartlarına da dikkat etmek gerekiyor. Kimi bankalar yüksek promosyon için şart aramazken kimileri de maaşını taşıyanlara ödemeyi arttırıyor. EYT’liler emeklilik başvuruları sırasında gelir aylık talep belgelerini doldururken bir maaşlarını alacakları bankayı seçmek durumundalar ancak bu bir anlaşma değil, maaşınızı alacağınız bankayı seçtikten sonra ve maaşınız yattıktan 3 gün sonra promosyon tekliflerini de değerlendirerek seçilen bankayı değiştirebiliyorlar.

“PROMOSYON TUTARI 25 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELEBİLİR”

Henüz teklifini açıklamayan bankaların da promosyon tutarlarını yükseltmesi bekleniyor. TUKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez ise TV100’e yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda promosyonlar 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasındadır. Önümüzdeki günlerde bu rekabet kızışacak ve rakam 25 bini bulacak diye düşünüyorum. Çünkü 2 milyon 500 bin yeni müşteri her ay 14 milyar TL ucuz kaynak bankalara aktarılacak. Bu bankalar için önemli bir kaynak. Sadece verilen promosyon değil bankanın sağlayacağı diğer ek avantajların da değerlendirilmesi lazım.”

