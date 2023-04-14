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EYT'liler ilk maaşına bugün kavuşuyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… En az 9.500 TL yatırılacak!

14.04.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylardır emeklilik işlemlerinin bitmesi için bekleyen EYT’liler ilk maaşlarını bugün almaya başlayacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında için de günler daha önce belli olmuştu. ‘Maaş bağlanma’ işlemi tamamlandıktan sonra ilk maaş ve bayram ikramiyesi emeklilik hakkı kazananların hesaplarına bugün geçecek. İşte ilk maaş ve 2 bin TL’lik bayram ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar…

EYT'liler ilk maaşına bugün kavuşuyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… En az 9.500 TL yatırılacak!

EYT emeklileri ilk maaşlarını bugün alacak. Tüm emeklilere olduğu gibi EYT'lilere de bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bayramdan önce yatırılacağını duyurduğu emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ile ilgili tarihler belli oldu.

İşlemlerini tamamlayan EYT'liler bugünden itibaren hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini alacak. Tüm emeklilere olduğu gibi EYT'lilere de bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek.

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NİSAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri; 19/4/2023 tarihinde ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

  • Şehit yakınları ve gaziler
  • SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
  • Mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT'liler
  • Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar
  • Ölüm aylığı alanlar
  • Şeref aylığı alanlar
  • Geçici köy korucuları
  • Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri
  • Şampiyon sporcular
  • Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri

EYT’lilerin tamamı, ilk emekli aylıkları ne zaman ödenirse ödensin, Ramazan Bayramı için 2 bin lira ikramiye alacaklar.

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BAYRAM İKRAMİYESİ İLK KEZ 2 BİN TL OLARAK ÖDENECEK

24 Mart'ta AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının bin 100 TL'den 2 bin liraya yükseltileceğini bildirmişti. 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL' ye yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyesi 2022 yılında da 1.100 TL olarak uygulandı. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2.000'er TL ikramiye alacaklar. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15.6 milyon emekli yararlanacak.


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