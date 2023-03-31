EYT liler maaşlarını ne zaman alacak, ödeme tarihi açıklandı mı? İşte 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi...

EYT ilk maaş ödemeleri ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nisan ayının yaklaşması ile birlikte işlemlerini tamamlayan emekli adayları, ilk emekli maaşları için heyecanlanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ilk maaş ödemeleri Nisan ayının yaklaşması ile birlikte işlemlerini tamamlayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şimdi, birçok kişinin aklında tek bir soru var: EYT liler maaşlarını ne zaman alacak, ödeme tarihi açıklandı mı? İşte, EYT ilk maaş ödeme tarihi ile ilgili detaylar...

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

EYT'liler ilk maaşlarını Nisan'da alacaklar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İlk maaşlar nisanda mı olacak?" sorusu üzerine, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok. e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur"

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI: "EYT'LİLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK"

EYT'liler ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Bakan Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL’ye yükseltiyoruz.

Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."



