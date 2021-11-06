EYT'liler üç adımda emekli olacak! Bu düzenlemeyle birlikte yaşa bakılmadan...

2021 yılının bitmesine son 2 ay kala gündemi epey meşgul eden EYT meselesi yeniden masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce kapıları kapattığı EYT’liler için 3 adımda emeklilik formülü düşünülüyor. Pek çok kişinin yüzünün güleceği bu formüllerle, yaşa bakılmadan emeklilik imkanı sağlanacak.

EYT’LİLER İÇİN ÇEŞİTLİ FORMÜLLER SUNULDU

Sigorta sistemine göre emekli olabilmek için, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve yatırılan prime bakılmaktadır. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kısa adıyla EYT’liler primlerini doldurduğu halde sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle yaşa takılanları oluşturuyor. Mağduriyetlerini pek çok kez dile getirdiler; ancak kapılar kapanmıştı. 2021 yılının sonuna yaklaşılırken EYT meselesi yeniden masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı’nın talimatı vermesinin ardından, çeşitli formüller sunuldu.

9 Eylül 1998 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için emeklilik düzenlemesi yeniden yapılması bekleniyor.

YAŞ ŞARTINA BAKILMADAN EMEKLİ OLUNACAK

EYT’liler için düşünülen formüllerin ardından yıl ve primi dolduranların yaş şartları aranmayacak. Böylece yaşa bakılmadan emeklilik sağlanmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı konuyla ilgili görüşüldüğünü 2022 yılı sonuna kadar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çalışmaların sunulacağını ve kararı Cumhurbaşkanı’nın vereceğini duyurdu.

SİGORTALILIK SÜRESİNE BAKILACAK

EYT’liler için yaş şartına bakılmadan emeklilik kabul edildiğinde 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olan erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıllık sigortalı olma şartı aranacak. Yani yasa çıkarsa kadınlar için süre dolduğu için emeklilik hemen başlayacak. Erkekler ise 2021’de emekli olabilmek için 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olmaları gerekiyor.

PRİM ŞARTI İŞE GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Emeklilik için prim şartı ise işe giriş tarihine bağlı olarak değişiyor. 5000 ile 5975 gün arasında değişen rakamlar, işe giriş tarihine göre belirleniyor. Prim ve sigortalılık süresine göre düzenlenecek emeklilik ile artık yaş şartı aranmayacak. Bu formüller için çalışmalara başlandı. 2022 yılında tamamlanması bekleniyor.



