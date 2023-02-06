EYT'lilere çift maaş detayı! Prim farkı olmayacak...

EYT'lilerin emekli olabilmesinin önünü açan yasa tasarısı tamamlanıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 5 milyon kişi zaman sınırı olmadan emekliliğine kavuşacak. Yasa SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmadan 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan herkesi kapsıyor. Bu tarih evvelinde sigortalı olanlarla birlikte bu tarihten sonra işe giren ve işe giriş tarihini borçlanmalarla geri çekebilenler de EYT'li sayılıyor. Ayrıca EYT'lilere çift maaş da alabilecek. Detaylar belli oldu.

EYT'LİYE ÇİFT MAAŞ DETAYI

Çalışan EYT'liler SGK'dan 'emekli olabilir' belgesi alacak ve işyerlerine başvuru yapacak. Ardından emeklilik için kod 8'den çıkışlarını alacak. Emeklilik işlemlerinin ardından, aynı işyerinde ya da farklı işyerinde çalışarak çift maaş alabilecekler.

Çalışan emekliler için SGDP (Sosyal Güvenlik destek Primi) için 5 puanlık (bu yıl için 500 TL) indirim yapılacak. Bunun anlamı, çalışan emeklilerle diğer çalışanlar arasında prim farkının bulunmayacağıdır. Bu noktada tek istisna kamu çalışanı olmaktır. Kamuda çalışan emeklilerin maaşları kesilir.

EYT KOD 8 NEDİR?

Kod-8 emeklilik nedeniyle iş çıkışı yapılır. Bu sürecin sonrasında emeklilik için başvuru gerçekleştirilir.

İşten çıkış işleminin yapılmasının ardından bağlı bulunulan il, ilçe Sosyal Güvenlik Kurumuna emeklilik başvurusu yapılır. Bu başvuru e-Devlet veya iadeli taahhütlü posta ile emeklilik tahsis talep formu doldurularak da yapılabilir.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Teklifin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Ardından başvurular başlayacak. Yıl ve prim şartını tamamlayan EYT'liler, yaş şartı olmaksızın hemen emekli olacak.

