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EYT'lilere çift maaş detayı! Prim farkı olmayacak...

06.02.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca EYT'linin emeklilik yolunu açmak için yapılan çalışmalarda sonlara yaklaşıldı. Süre sınırının olmadığı tasarıda bütün EYT'liler, şartları tamamladığı takdirde yaş şartı olmadan emekli olacak. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların hepsi emekli olacak. Bu noktada, "EYT'lilere çift maaş" detayı dikkatleri çekiyor. İşte ayrıntılar...

EYT'lilere çift maaş detayı! Prim farkı olmayacak...

EYT'lilerin emekli olabilmesinin önünü açan yasa tasarısı tamamlanıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 5 milyon kişi zaman sınırı olmadan emekliliğine kavuşacak. Yasa SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmadan 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan herkesi kapsıyor. Bu tarih evvelinde sigortalı olanlarla birlikte bu tarihten sonra işe giren ve işe giriş tarihini borçlanmalarla geri çekebilenler de EYT'li sayılıyor. Ayrıca EYT'lilere çift maaş da alabilecek. Detaylar belli oldu.

EYT'lilere çift maaş detayı! Prim farkı olmayacak...

EYT'LİYE ÇİFT MAAŞ DETAYI

Çalışan EYT'liler SGK'dan 'emekli olabilir' belgesi alacak ve işyerlerine başvuru yapacak. Ardından emeklilik için kod 8'den çıkışlarını alacak. Emeklilik işlemlerinin ardından, aynı işyerinde ya da farklı işyerinde çalışarak çift maaş alabilecekler.

Çalışan emekliler için SGDP (Sosyal Güvenlik destek Primi) için 5 puanlık (bu yıl için 500 TL) indirim yapılacak. Bunun anlamı, çalışan emeklilerle diğer çalışanlar arasında prim farkının bulunmayacağıdır. Bu noktada tek istisna kamu çalışanı olmaktır. Kamuda çalışan emeklilerin maaşları kesilir.

EYT'lilere çift maaş detayı! Prim farkı olmayacak...

EYT KOD 8 NEDİR?

Kod-8 emeklilik nedeniyle iş çıkışı yapılır. Bu sürecin sonrasında emeklilik için başvuru gerçekleştirilir.

İşten çıkış işleminin yapılmasının ardından bağlı bulunulan il, ilçe Sosyal Güvenlik Kurumuna emeklilik başvurusu yapılır. Bu başvuru e-Devlet veya iadeli taahhütlü posta ile emeklilik tahsis talep formu doldurularak da yapılabilir.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Teklifin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Ardından başvurular başlayacak. Yıl ve prim şartını tamamlayan EYT'liler, yaş şartı olmaksızın hemen emekli olacak.

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