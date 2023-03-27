EYT’lilere emlak vergisi muafiyeti! 2024’te başlıyor: 21 bin TL’ye kadar…

Kira da dâhil gelir vergisi beyanname verme süresi ile Varlık Barışı uygulamasından yararlanma dönemi 31 Mart’ta sona eriyor. Konut ve işyeri kira geliri elde yaklaşık 2 milyon kişinin bu tarihe kadar beyanname vermesi gerekiyor. Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 9 bin 500 lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu tutarı geçmeyen kira gelirlerinin beyanı gerekmiyor. İstisnayı aşan gelirini beyan etmeyen ya da eksik bildirenin bu hakkı ortadan kalkıyor.

EYT'LİYE VERGİ MUAFİYETİ

Ancak EYT kapsamında emekli olup sadece bir evi olanlar için vergi muafiyeti 2024 yılında başlayacak. Gayrimenkul sahiplerinin "kira gelir, emlak, değer artış kazancı, çevre temizlik vergisi" ödemesi gerekiyor. Bu tarihe kadar geçen yıl elde edilen kira gelirleri için beyan verilecek.

2023'TE 21 BİN LİRA

2023 yılı için geçerli olacak konut (mesken) istisna tutarı da 21 lira olacak. Ev sahipleri kiradan elde ettiği geliri önce beyan ediyor daha sonra da Mart ve Temmuz'da iki taksit halinde ödüyor. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.



