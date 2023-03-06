FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT’liye avans ödemesi! SGK, asgari ücrete göre belirliyor… İkramiye ile birlikte bir kereye mahsus 6.600 TL…

EYT’liye avans ödemesi! SGK, asgari ücrete göre belirliyor… İkramiye ile birlikte bir kereye mahsus 6.600 TL…

06.03.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın ardından milyonlar EYT emeklilik başvurusu için SGK’lara koştu. Bazıları ise e-Devlet’ten başvurusunu yaptı. EYT son durum ve detaylara ilişkin akıllardaki soru işaretlerinin çoğu gitse de yeni bir detay ortaya çıktı. Emeklilik işlemleri gecikene avans ödemesi yapılabilecek. Yönetmeliğe göre, aylığın 90 gün içinde ödenememesi koşulu bulunurken, bayram ikramiyesi ile birlikte 6.600 TL avans ödemesi yapılabilir.

EYT’liye avans ödemesi! SGK, asgari ücrete göre belirliyor… İkramiye ile birlikte bir kereye mahsus 6.600 TL…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası geçtiğimiz hafta resmen yürürlüğe girdi. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 2 milyonun üzerinde vatandaş emeklilik başvuru dilekçelerini vermek için ya Sosyal Güvenlik Kurumlarına (SGK) koştu ya da e-Devlet üzerinden işlemlerini yapmaya başladı. EYT şartlarını yerine getirmeyenler ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik başvurusu yapabilecekler.

MEMURA ÇİFT MAAŞ YOK

Emekli olup çalışmaya devam edecekler çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yaparak çalışmaya devam edecekler. SGK ve Bağ-Kur’lu olanlar hem çalıştıkları kurumdan hem de emekli maaşlarını aynı anda alabilecek. Çalışanın emekli aylığı da talebini izleyen ayın başından (1 Nisan) geçerli olacak. Çalıştığı işyerindeki maaş takvimi değişmeyecek.

1 (108)

Memurlar ise çalışmaya devam etmesi durumunda emekli maaşı alamayacak. EYT’li olup da prim ve süre şartını tamamlamamış olanlar koşulları yerine getirdikleri tarih itibariyle emeklilik dilekçesi verebilecek. İşverene kıdem tazminatı desteğinin ayrıntıları da bu hafta netleşecek. Kıdem desteğinde 6 ay ödemesiz, 3 yıl vadeli seçeneği ön plana çıkıyor.

NİSAN’A YETİŞMEYEN MAAŞ TOPLU ÖDENECEK

TV100’de yer alan habere göre, Mart ayında emeklilik başvurusunda bulunacak kişi sayısının 1.8 – 2 milyon kişi arasında olması bekleniyor. Emeklilik başvuruları, sigortalıların çalıştıkları illerde sonuçlandırılıyor. Her ne kadar hizmet dökümlerine ilişkin veriler otomasyon sistemine aktarılmış olsa da tüm başvurular tek tek kişilerin kendi dosyasından kontrol edilerek emeklilik işlemi gerçekleştiriliyor.

1 (123)

SGK personeli geçen haftadan itibaren mesaiye sabah 06.00’da başlıyor. Ancak, bu yoğun temponun uzun süre devam etmesi çok zor. Bu nedenle tüm emeklilik başvurularının sonuçlandırılması zaman alacak görünüyor. İncelemesi tamamlanan EYT’lilerin emekli aylığı ödemelerine nisan ayında başlanacak. Nisan ayına yetişmeyenlerin aylıkları ise Mayıs ayında topluca ödenecek.

EYT’LİYE 1 KEREYE MAHSUS AVANS

Türkiye 14 Mayıs’ta bir değişiklik yapılmadığı takdirde sandık başına gidecek. Bu kapsamda EYT’lilerin ilk emekli aylıklarının seçim öncesi ödenmesi konusunda bir beklenti var. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne göre, emekli aylığının 90 gün içinde ödenememesi durumunda SGK tarafından aylık bağlamaya hak kazandığı tespit edilen kişilere, yazılı talepte bulunmaları halinde ilerideki emekli aylığı alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.

1 (127)

SGK, ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELİRLİYOR

Avans miktarı her üç ay için, net asgari ücretin üç katını (25 bin 523 TL) geçmemek üzere SGK tarafından belirlenebiliyor. Avansın emekli aylığından fazla olan bölümü, her ay 4’te 1 oranında kesilerek mahsup ediliyor. Yönetmelikte avans için aylığın 90 gün içinde ödenememesi koşulu aranmakla birlikte, yönetmeliğe dayanak teşkil eden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 97. maddesinde süre sınırı bulunmuyor. Kanun, “Hak edilen alacakların süresi içinde ödenememesi halinde avans verilmesine” olanak sağlıyor.

1 (159)

90 GÜN ŞARTI 30 GÜNE İNDİRİLEBİLİR

Yönetmelikte değişiklik yapılarak 90 günlük sürenin kısaltılması mümkün bulunuyor. Örneğin, 90 günlük süre tamamen kaldırılarak veya 30 güne çekilerek de avans ödenmesinin yolu açılabilir.

Daha önce yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 5.500 TL olarak belirlendi. Avans tutarının en az 5.500 TL olarak belirlenmesi halinde EYT’lilere, emekli aylığı bağlama işlemlerinin tamamlanması beklenmeden avans ödemesi yapılması mümkün görünüyor.

1 (147)

BAYRAM İKRAMİYESİ İLE BİRLİKTE 6.600 TL ÖDEME

İlk ay için yapılacak avans ödemesine 1.100 TL bayram ikramiyesi de dahil edildiğinde en az 6.600 TL avans ödemesi yapılabilir. Avans ödemesi yapılabilmesi için yazılıma ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Böylece, işlemleri tamamlanan EYT’lilere nisan ayında normal emekli aylığı bağlanır. Nisan ayına kadar yazılım tamamlandığı takdirde, emeklilik işlemleri tamamlanmamış EYT’lilere avans ödemesi mümkün görünüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A101'de 9 Mart indirim yağmuru! Duyan A101'e koşacak! Peynir 32 TL salça 18 TL'den satılacakA101'de 9 Mart indirim yağmuru! Duyan A101'e koşacak! Peynir 32 TL salça 18 TL'den satılacak
'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladıTÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
EYT

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

Attığı tweet'i neden sildiğini anlattı! 'Meral Akşener aradı...'

Attığı tweet'i neden sildiğini anlattı! 'Meral Akşener aradı...'

'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep

'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep

Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...

Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...

A101'de 9 Mart indirim yağmuru! Duyan A101'e koşacak! Peynir 32 TL salça 18 TL'den satılacak

A101'de 9 Mart indirim yağmuru! Duyan A101'e koşacak! Peynir 32 TL salça 18 TL'den satılacak

Hiç vakit kaybetmiyoruz! Doğanşehir’de de kazmayı vurduk!

Hiç vakit kaybetmiyoruz! Doğanşehir’de de kazmayı vurduk!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.