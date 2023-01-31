EYT'liye çifte bayram! Sonunda cepler dolacak! Hem promosyon, hem ikramiye...

Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin EYT açıklaması ile EYT şartları erkek-kadın için belli oldu. EYT’lilerin ilk maaş tarihi de 1 Mart günü olarak açıklandı. Bu kapsamda emekli maaş promosyonu için geri sayım başladı....

EYT'LİNİN YÜZÜ GÜLECEK

Emeklikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin şubat ortasında yasalaşması beklenirken; şubat ayı içerisinde emeklik dilekçesini verenlerin mart ayında hesaplarına ilk maaşları yatmış olacak.

Bu kapsamda emekli maaş promosyonu için geri sayım başladı. EYT düzenlemesiyle milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’lilerin ilk maaşlarını 1 Mart günü alacaklarını açıkladı.

1.100 TL İKRAMİYE

Bu yıl içerisinde EYT’den emekli olanlar Ramazan Bayramı’nda 1100 TL de bayram ikramiyesi alabilecekler. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlayacak.

Bayram ikramiyesinin 20 Nisan’a kadar hesaplara aktarılması bekleniyor. Bu durumda başvurusunu hemen yapıp emekli olan EYT’liler önümüzdeki Ramazan Bayramı’ndan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

PROMOSYON FIRSATI

Bankalar EYT’liler için promosyon ödemesi de yapacak. Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatarak, emekli promosyonu almaya hak kazanacak.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kendi bankalarından alan müşterilerine;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

VAKIFBANK

Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.

Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecek.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödemesi yapılacak.



