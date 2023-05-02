FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT’liye emlak vergisi muafiyeti: Şartlar bir bir netleşti… 150 bin TL olacak!

EYT’liye emlak vergisi muafiyeti: Şartlar bir bir netleşti… 150 bin TL olacak!

02.05.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yasası ile emekli olan vatandaşlar emlak vergisi muafiyetinden de yararlanmaya hak kazanmış bulunmakta. Muafiyette ise 200 metrekareden küçük tek mesken şartı bulunuyor. Çalışan EYT’liler ise bu muafiyet kapsamına dahil edilmiyor. Peki EYT’li emekliler emlak vergisi muafiyetinden nasıl yararlanacak? EYT’lilerde muafiyet uygulaması ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları…

EYT’liye emlak vergisi muafiyeti: Şartlar bir bir netleşti… 150 bin TL olacak!

Emlak Vergisi Kanunu’na göre, hiçbir geliri olmayanlar ile gelirleri sadece emekli, dul ve yetim aylığından ibaret bulunanların, engellilerin, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için indirimli emlak vergisi oranı uygulanıyor. Yürürlükteki Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, indirimli vergi oranı sıfır. İndirimli vergi uygulaması kamuoyunda emlak vergisi muafiyeti olarak biliniyor.

İLK TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SÜRE DEVAM EDİYOR

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, bina ve araziler için emlak vergisi peşin veya taksitle ödeniyor. İlk taksit ödemesi ve peşin ödeme 1 Mart – 31 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor. İkinci taksit ise 30 Kasım’a kadar ödeniyor. Meskenler için emlak vergisi oranı büyükşehir belediyelerindeki meskenler için bina değerinin binde 2’si, diğer belediyelerdeki meskenler için de binde 1’i olarak uygulanıyor.

iStock-1458862594

GECİKME CEZASI AYLIK YÜZDE 2.5

Emlak vergisinin süresi içinde ödenmemesi halinde aylık yüzde 2.5 gecikme cezası veriliyor. Ayrıca ilk yıl için vergi tutarı kadar vergi ziyaı cezası ile ikinci derece usulsüzlük cezasından tutar olarak yüksek olanı, izleyen yıllar için de vergi ziyaı cezası kesiliyor. Diğer vergilerden farklı olarak emlak vergisinde pişmanlık hükümlerinden yararlanılamıyor.

BU YIL EMEKLİ OLAN EYT’LİLER GELECEK YILDAN İTİBAREN YARARLANACAK

Emlak vergisi muafiyetinden, emekli aylığı bağlatan EYT’liler de yararlanacak. Bu yıl içinde emekli olan EYT’liler emlak vergisi muafiyetinden gelecek yıldan itibaren yararlanmaya başlayacak. İlerleyen yıllarda emekli olan EYT’liler ise emeklilik tarihini izleyen yıldan itibaren yararlanacaklar. Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için belediyelere başvuru yapılması gerekiyor.

iStock-1466048119

ÇALIŞAN EMEKLİ EYT’LİLER MUAFİYETTEN YARARLANAMIYOR

Emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için herhangi bir işte çalışmamaları ve faiz, temettü gibi her türlü sermaye iradı gelirlerinin bir önceki yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması gerekiyor. Söz konusu tutar, bu yıl emlak vergisi muafiyetinden yararlananlar için 70 bin lira olarak uygulanırken, gelecek yıl yararlanacaklar için 150 bin lira olacak. Buna göre, 2023 yılında emekli olan EYT’liler, bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmamak şartıyla gelecek yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanacaklar.

Gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmak emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya engel teşkil etmez.

iStock-1455666966

KONUTTA BİZZAT OTURMA ŞARTI VAR MI?

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için konutta bizzat oturma şartı aranmıyor. Buna göre, brüt 200 metrekareyi aşmayan konutun kiraya verilmeden boş tutulması, kiraya verilmiş olsa bile kendisinin de kirada oturması veya bedel ödemeksizin aile üyeleri tarafından daimi olarak kullanılması emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya engel teşkil etmiyor. Muafiyetten, 200 metrekareyi aşmayan konutta hissesi bulunan emekliler de hisseleri oranında yararlanabiliyorlar.

200 METREKARE HESABI NASIL YAPILIR?

Mesken olarak kullanılan binanın veya dairenin dıştan dışa yüzölçümü yapılarak brüt alan bulunuyor. Dıştan dışa ölçüm yapılamayan hallerde dairenin net kullanım alanı üzerinden brüt metrekare hesaplanır. Net kullanım alanına yüzde 25 ilave edilir.
Kömürlük, çamaşırlık, sığınak, kapıcı ve kalorifer daireleri, garaj gibi eklentilerin arsa payına dahil edildiği binalarda 200 metrekare hesabında bu alanlar da dikkate alınıyor.

iStock-1472168325

YETİM AYLIĞI ALANLAR DA YARARLANIR

Sosyal güvenlik kurumlarından dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanlar, geçen yıl elde ettikleri menkul sermaye iradı gelirleri 70 bin lirayı aşmamak kaydıyla bu yıl emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilirler. EYT düzenlemesi kapsamında dul ve yetim aylığı bağlananlar da bu haktan yararlanabilecekler. Yetim aylığının yanı sıra boşandığı eşinden nafaka alınması, muafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmez.

YAZLIK İÇİN MUAFİYET UYGULANMAZ

Yazlık evi olan emekliler mesken olarak kullandıkları ev için muafiyetten yararlanamaz. Kural, Türkiye genelinde tek meskenin olmasıdır.Yazlıktan başka evi olmayan emekliler, yazlığı sürekli kullanmıyorlarsa muafiyetten yararlanamazlar. İndirimden yararlanabilmek için yazlık olarak kullanılan meskende sürekli ikamet edilmesi gerekiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Bakan Bilgin'den canlı yayında çarpıcı açıklamaBakan Bilgin'den canlı yayında çarpıcı açıklama
Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyorMemuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor
Anahtar Kelimeler:
Emlak vergisi

En Çok Okunan Haberler

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni açıklama! '11 bin lirayı geçecek…'

En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni açıklama! '11 bin lirayı geçecek…'

BOTAŞ duyurdu: Doğal gazda bir indirim daha!

BOTAŞ duyurdu: Doğal gazda bir indirim daha!

Altın fiyatları için 3 kritik viraj

Altın fiyatları için 3 kritik viraj

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Met Gala'da cesur seçimler! O kostümün içinde kimse tanımadı

Met Gala'da cesur seçimler! O kostümün içinde kimse tanımadı

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.