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EYT MECLİS'e geldi mi, yasalaştı mı? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son dakika EYT açıklamaları

27.01.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika açılamaları yakından takip ediliyor. EYT MECLİS'e geldi mi, yasalaştı mı? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca kişinin emeklilik hayalini gerçekleştirecek olan yeni düzenlemenin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor. İşte EYT hakkında son açıklamalar...

EYT MECLİS'e geldi mi, yasalaştı mı? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son dakika EYT açıklamaları

EYT son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Partili milletvekillerinin imzasına açıldı. İmzaların tamamlanmasıyla birlikte yasa teklifinin kısa sürede Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Peki, EYT yasalaştı mı? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? İşte EYT'yle ilgili son açıklamalar...

EYT MECLİS'E GELDİ Mİ, YASALAŞTI MI?

EYT düzenlemesinde son durum açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen kanun teklifiyle ilgili sürecin, imza aşamasına kaldığı açıklanmıştı. İmzaların atılmasıyla birlikte meclise sunulacak olan EYT, meclis oylamasının kabul edilmesiyle birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. Konuyla ilgili Tunç teklifin yakın zamanda komisyona geleceğini söyledi.

Bakan Vedat Bilgin de katıldığı canlı yayında EYT konusunda açıklamada bulundu, ''EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Kamudaki EYT'liler emekli olmayacaktır. EYT'li maaşında az zam iddiası doğru değildir.

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EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

EYT kanun teklifi AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Geçtiğimiz günlerde Bakan Vedat Bilgin; “Teknik yazım süreci uzun sürüyor. Bu hafta Meclis’e tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar. Bu hafta biter” dedi.

EYT İLK MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, EYT maaşları hakkında açıklamada da önemli bir açıklama yaptı. Zengin, "Hedefimiz mart ayında ilk maaşlarını almalarını sağlamak. Bu bizim niyetimiz ve hedefimiz." dedi.

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EYT ŞARTLARI NEDİR?

EYT için 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. Kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. 5 bin prim gün sayısı ise diğer şartlar arasında bulunuyor. EYT'de yaş şart aranmayacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

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