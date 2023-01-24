EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT takvimi belli oldu mu? İşte son dakika açıklamaları

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin durum netleşmeye başladı. 2,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren takvim hakkında son dakika açıklaması da geldi. EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT takvimi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları belli oldu. İşte EYT ile ilgili son dakika açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dünkü kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bilgin; ''EYT düzenlemesinin hazineye maliyetine ilişkin "Toplam maliyetini söyleyemeyiz. Çünkü 2027'de emekli olacaklar da var. Bu yıl içerisinde 150 milyar lira civarında EYT'nin 2023 maliyeti" dedi.

EYT MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT takvimi ile ilgili olarak da şöyle konuştu:

''Teknik yazım süreci uzun sürüyor. (Bu hafta gelir mi teklif Meclis'e?) Gelir tahmin ediyorum. Grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Üzerinde konuştukları kanun teklifini komisyonda tartışacaklar. Bu hafta biter. İçerikte bir şey değişmez.''

BORÇ YAPILANDIRMAYA DAHİL DEĞİL

Bakan Bilgin; EYT'deki prim borçlanması borç yapılandırmasına dahil olacak mı? sorusunu ise şöyle yanıtladı;

''Bizim borçlanmamız çok farklı ama, EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim geçerli olan kanunumuza göre yapılan bir şey. Mesela sen gelip 5 bin prim gününü dolduramıyorum veya 9 bin prim gününü dolduramıyorum, 1000 gün eksiğim var, yapılandırayım diyemezsin. Mevcut kanuna göre diyemiyorsun. Çalışacaksın 1000 gün daha, böyle bir borçlanma yok. (Bağ-Kur'lular için "ihya" devreye girebilir mi?)Yok, EYT için devreye giremez. EYT'de bilfiil çalışmış olmalı. Yazılıp çizilenler doğru değil.''

