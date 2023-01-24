FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT takvimi belli oldu mu? İşte son dakika açıklamaları

EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT takvimi belli oldu mu? İşte son dakika açıklamaları

24.01.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişinin emeklilik hayalini gerçekleştirecek olan düzenlemenin meclise gelmesi heyecanla bekleniyor. Peki, EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT takvimi belli oldu mu? İşte son dakika açıklamaları...

EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT takvimi belli oldu mu? İşte son dakika açıklamaları

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin durum netleşmeye başladı. 2,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren takvim hakkında son dakika açıklaması da geldi. EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT takvimi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları belli oldu. İşte EYT ile ilgili son dakika açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dünkü kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bilgin; ''EYT düzenlemesinin hazineye maliyetine ilişkin "Toplam maliyetini söyleyemeyiz. Çünkü 2027'de emekli olacaklar da var. Bu yıl içerisinde 150 milyar lira civarında EYT'nin 2023 maliyeti" dedi.

EYT 2

EYT MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT takvimi ile ilgili olarak da şöyle konuştu:

''Teknik yazım süreci uzun sürüyor. (Bu hafta gelir mi teklif Meclis'e?) Gelir tahmin ediyorum. Grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Üzerinde konuştukları kanun teklifini komisyonda tartışacaklar. Bu hafta biter. İçerikte bir şey değişmez.''

BORÇ YAPILANDIRMAYA DAHİL DEĞİL

Bakan Bilgin; EYT'deki prim borçlanması borç yapılandırmasına dahil olacak mı? sorusunu ise şöyle yanıtladı;

''Bizim borçlanmamız çok farklı ama, EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim geçerli olan kanunumuza göre yapılan bir şey. Mesela sen gelip 5 bin prim gününü dolduramıyorum veya 9 bin prim gününü dolduramıyorum, 1000 gün eksiğim var, yapılandırayım diyemezsin. Mevcut kanuna göre diyemiyorsun. Çalışacaksın 1000 gün daha, böyle bir borçlanma yok. (Bağ-Kur'lular için "ihya" devreye girebilir mi?)Yok, EYT için devreye giremez. EYT'de bilfiil çalışmış olmalı. Yazılıp çizilenler doğru değil.''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih verdi: ''Nisan ayına ancak bitiririz''Tarih verdi: ''Nisan ayına ancak bitiririz''
Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu! Vergi borcu, öğrenim kredisi, trafik ceza puanı...Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu! Vergi borcu, öğrenim kredisi, trafik ceza puanı...
AK Parti'den EYT'lilerin merak ettiği o soruya net yanıtAK Parti'den EYT'lilerin merak ettiği o soruya net yanıt
Anahtar Kelimeler:
EYT eyt de son durum eyt son dakika

En Çok Okunan Haberler

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

İkinci el otomobilde yeni oyun: '1001' km ile bayilerden pahalı satıyorlar

İkinci el otomobilde yeni oyun: '1001' km ile bayilerden pahalı satıyorlar

Benzine zam geliyor! Tam 1 lira 25 kuruş artacak...

Benzine zam geliyor! Tam 1 lira 25 kuruş artacak...

Yüksek emekli maaşı almanın formülü: Yüzde 20'ye kadar yükseltmek mümkün...

Yüksek emekli maaşı almanın formülü: Yüzde 20'ye kadar yükseltmek mümkün...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.