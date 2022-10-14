EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı, kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren EYT açıklaması!

EYT düzenlemesi ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Aralık'ta asgari ücrette tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacağını ifade eden EYT sorununun da yılın son ayında çözüleceğini vurguladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan açıklama milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin masalarında sadece tek bir seçenek olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 öncesinde başlamış çok sayıda çalışan, bu yıl Aralık'ta Meclis'e sunulacak düzenlemeyi bekliyor.

EYT BU YIL ÇIKAR MI?

Bakan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Tıkalanlar ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"EYT durumu var. Onu aralık ayı içinde çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme.

Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri giderecek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak."

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Aralık'ta asgari ücret komisyonunun alacağı kararla emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracaklarını ifade eden Bakan Bilgin, sözlerini "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor" diyerek noktaladı.



