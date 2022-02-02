EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı? EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kimleri kapsayacak?

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan yasa teklifinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Emeklilikteki bu sorununun önümüzdeki dönemde meclise gelerek çözülmesi planlanmakta. İşte EYT hakkında son bilgiler...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT çalışmalarını sürdürürken, sorunun önümüzdeki süreçte meclise gelerek çözülmesi planlanıyor. Ne zaman çıkacağı kesin olarak netleşmemiş olan EYT için 5 formül düşünülmekte.

Bunlar kısaca şöyle:



1- ) Kısmi emeklilik formülü

2 - ) Emeklilik için yaş yerine sigorta ve sigorta süresine bakılması formülü

3 - ) Kademeli emeklilik formülü (Almanya modeli)

4 - ) Prim tamamlayarak emekli olma

5 - ) Emekliliğe kadar maaş kesintisi, emeklilik şartları tamamlandığı maaş kesintisiz devam edilmesi - (Finlandiya modeli)

EYT (EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR) KİMLERİ KAPSIYOR?

Yapılacak olan EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önceki sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanların yaşa takılmaksınız emekli olması durumunu ifade etmekte.

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş koşulu (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. Yani emekli olmak için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartı gibi 3 koşulun beraber sağlanması aranmaya başladı.



