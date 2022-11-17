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EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren EYT'de son durum!

17.11.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı merak konusu olurken son dakika gelişmeleri emeklilikte yaşa takılan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin konuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenlemede yaş ve prim şartını doldurarak emeklilik hakkı kazananlar ve emekli olduğu halde en düşük maaşı alan SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C'li herkesi ilgilendiriyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak?

EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren EYT'de son durum!

EYT konusunda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sorunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmüş olacağını ifade etti. Öte yandan Gazeteci Fatih Portakal’ın Youtube kanalına konuk olan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli aylığının 5.250 TL olabileceğini ifade etti. EYT'nin ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağı merak ediliyor. İşte EYT'de son durum...

EYT son durum

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NEDİR?

EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "1,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren düzenlemeyi Aralık ayı içerisinde Meclis’e takdim edeceğiz" dedi.

EYT son durum

EYT düzenlemesi konusunda konuşan Bakan Bilgin açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yeni yılla birlikte EYT devreye girmiş olacak. Yaş şartını kaldırsak emekli olacak 1,5 milyon insan var.

EYT son durum

EYT'de yaşı bekleyenlerin yüzde 87'si bir işte çalışıyor. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız.

EYT son durum

Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin bu sorun Meclis'te çözülmüş olacak."

EYT'de son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak? Prim gün sayısı detayı...

EYT'Lİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Prim gün sayısı düşük olan kişi ile prim gün sayısı fazla olan kişi arasında maaş farkı olacak. Örneğin 5000 prim gün sayısı ile emekli olan kişi 3500 TL, 9000 prim gün sayısı ile emekli olan vatandaş ise daha yüksek maaş alacak.

4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Ocak zammı için geri sayım sürerken Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı maaş zam oranları belli oldu. Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 oldu. Bu rakamlara göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucu memur ve memur emeklileri yüzde 11,84, zam alacak. Bunun yanında memur emeklilerinin maaşlarına ek gösterge de eklenecek. SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse bu oran şimdilik yüzde 10,84. Emekli maaşları için kesin zam oranı Kasım ve Aralık ayının verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3.500 TL

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar 1.500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı Temmuz zammı sonrası 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 artışla SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 bin 500 lira olmuştu. Yeni yıla girerken Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile birlikte toplamda 2,5 milyona yakın kişinin emekli olması beklenirken en düşük emekli aylığında da artış olacağı ifade ediliyor. Gazeteci Fatih Portakal’ın Youtube kanalına konuk olan SGK Uzmanı Özgür Erdursun yeni yılda emekli maaşlarına ilişkin beklentilerini açıkladı.

SGK UZMANINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: "MİNİMUM YÜZDE 50 ZAM YAPILACAK"

Öte yandan SGK Uzmanı Özgür Erdursun yeni yılda emekli maaşlarına ilişkin beklentilerini şu sözlerle aktardı:

“Emekli aylıklarına minimum yüzde 50 zam yapılacaktır. En düşük emekli aylığı 1 Ocak’tan itibaren 5.250 TL olur. En yüksek aylık şu an Türkiye’de 26 bin TL. Yeni yılda bu rakam 39 bin lira olur. Ama bu rakamı tüm emeklilerin binde biri kadar alan kişi sayısı var. Şu an Türkiye’de ortalama emekli aylığı 4.600 TL. Asgari ücret ise 5.500 TL. Yeni yılda emekli aylığı ortalaması 6.900 lira olacak”

EYT'LİLERİN MAAŞ HESABI

EYT'lilerin aylık hesaplamalarının diğer emekli aylığı bağlananlar gibi 3 dönem üzerinden yapılacağı ifade ediliyor. 1999 yılı öncesi, 1999-2008 yılları arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. 3 ayrı dönem için hesap yapılıp birleştirilecek. Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak.

İNTİBAK YASASI İLE 1.200 TL DAHA YÜKSELECEK

Öte yandan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'dan (4B) 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. Yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak. Böylece, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1.200 TL'ye varan miktarda yükselebilecek.

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