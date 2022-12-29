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EYT NE ZAMAN yürürlüğe girecek, yaş şartı kalktı mı? SSK/BAĞ-KUR prim gün sayısı ve EYT şartları neler? 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak!

29.12.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT'nin ne zaman yürürlüğe gireceği, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar emekli olabilecek. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek, yaş şartı kalktı mı? SSK/BAĞ-KUR prim gün sayısı ve EYT şartları neler? 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan 'Emeklilikte Yaşa Takılanalar' açıklaması...

EYT NE ZAMAN yürürlüğe girecek, yaş şartı kalktı mı? SSK/BAĞ-KUR prim gün sayısı ve EYT şartları neler? 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak!

EYT'nin ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin detayları aktardı. Yapılan açıklanmaya göre emeklilikte yaşa takılanlar için herhangi bir yaş sınırı olmayacak ve 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar emekli olabilecek. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? SSK/BAĞ-KUR prim gün sayısı ve EYT şartları neler?

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EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

EYT düzenlemesi ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

EYT'de hiçbir yaş şartı uygulanmayacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar emekli olabilecek.

EYT düzenlemesi, 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek.

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EYT'DE YAŞ ŞARTI KALKTI MI?

EYT'de yaş şartı kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan y7aptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilik kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Düzenlemeyle 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli.

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Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz."

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