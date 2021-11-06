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EYT nedir, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum...

06.11.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili son günlerde art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki EYT nedir, ne zaman çıkacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum...

EYT nedir, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum...

EYT yasası gündeme gelmeye devam ederken son durum merak konusu oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son günlerde art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki EYT ne zaman çıkacak?

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

Uzun süredir konuşulan ve gündeme gelen konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti. EYT konusunda Almanya ve Finlandiya modeli olmak üzere 5 farklı sistem öne çıkmakta.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurmuş olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışma yapmaya devam ediyor. Maliyet odaklı çalışma sonrası öne çıkan düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Son karar Erdoğan'ın olacak. Maaşlarda, emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinde %20-25 oranında artış sağlaması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi de 2022 yılı bitmeden sonuçlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden daha önceki sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlamış olan vatandaşların yaşa takılmaksınız emekli olması durumunu ifade ediyor.

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirilmişti. Böylece emekli olmak için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartı gibi 3 farklı koşulun birlikte sağlanması aranmaya başlamıştı. Günümüz itibariyle ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için sayının 5 milyon civarında olduğu düşünülüyor.

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