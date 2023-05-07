EYT Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? EYT maaşı ne zaman yatacak? 2023 Nisan ayında işlemi sonuçlananları ilgilendiriyor!

EYT Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'dan son dakika açıklamasında bulunuldu. Nisan ayında işlemi sonuçlanan vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. EYT Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine dair Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Nisan ayında işlemi sonuçlanan EYT'liler için Ramazan Bayramı ikramiyeleri tarihi...

EYT RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

EYT Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu.

Yapılan açıklamaya göre aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 Salı günü hesaplara yatacak.

SGK'DAN RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İşte EYT Ramazan Bayramı ikramiyeleri hakkında SGK'Dan yapılan açıklama:

"Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir"

