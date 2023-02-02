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EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? Heyecanla bekleniyor

02.02.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesi yasa tasarısı olarak Meclis’e geldi. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişi hemen emekli olabilecek. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? Heyecanla bekleniyor

EYT başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. EYT kademeli prim şartı ile yaş sınırı olmadan milyonlara emeklilik imkanı getiriliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Bu kapsamda EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası için milyonlar heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Meclis'e sunulan EYT yasa teklifi bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda saat 11.00’de görüşülecek. Gelecek hafta ise Genel Kurul'da yasalaşması bekleniyor.

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EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT için başvuruların da düzenlemenin yasalaşmasının ardından başlaması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili düzenlemenin takvimine ilişkin "Bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bunu görüşmeyi planlıyoruz. En geç haftaya salı veya çarşamba günü EYT'nin yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubat ayında Resmi Gazete'de yürürlüğe girerek emeklilik başvuruları yapılabilecek. İster e-Devlet'ten ister bizzat sosyal güvenlik kurumları veya çalışan memurlar kendi kurumlarına müracaat ederek emekli olmak için başvurabilecekler. Maaşlar ise mart ayından itibaren ödenecek" dedi.

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EYT PRİM GÜN SAYISI NEDİR?

EYT prim gün sayısı sigrota giriş yılına göre değişkenlik gösteriyor. EYT prim gün sayıları 5 bin ve 5.975 arasında değişkenlik gösteriyor.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT için 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. Prim gün sayıları ise 5 bin ve 5.975 arasında yer alıyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak bulunuyor.

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