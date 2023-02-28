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EYT şartları neler, kimleri kapsıyor? EYT prim günü kaç gün olacak? Şartlar netleşti!

28.02.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili gelişmeler için bugün açılacak olan TBMM'den sonuç bekleniyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konuda bir gelişme olacak mı merak ediliyor. Vatandaşlar eyt şartlarını ve prim günlerini araştırıyorlar. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme yakından takip ediliyor. Peki EYT şartları neler, kimleri kapsıyor? EYT prim günü kaç gün olacak? İşte ayrıntılar...

EYT şartları neler, kimleri kapsıyor? EYT prim günü kaç gün olacak? Şartlar netleşti!

EYT ile ilgili son gelişmeler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş meclisten gelecek açıklamayı bekliyor. EYT şartları arama motorlarında sıkça aratılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar da sigortalı çalışma tarihine göre kademeli prim günü sayısı, 5000 ile 5975 gün arasında değişiyor. Peki EYT şartları neler, kimleri kapsıyor? EYT prim günü kaç gün olacak? İşte merak edilenler...

EYT ŞARTLARI NELER, KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Yaş şartı bulunmayan EYT düzenlemesinden ilk ayda 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT ilk maaşın, düzenlemenin geçmesi halinde 1 Mart'ta hesaplara yatacağı açıklandı.

SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmaksızın prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanlar istedikleri zaman emekli olabilecek. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK’ye yapılabilecek.

EYT PRİM GÜNÜ KAÇ GÜN OLACAK?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’ne tabi EYT’lilerin emekliliğinde ise kadınlarda 7200 gün, erkeklerde 9000 prim gün şartı aranacak.

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8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

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