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EYT SON DAKİKA 13 Aralık 2022: EYT'de yaş sınırı olacak mı, ne zaman meclise sunulacak? 1.5 milyon vatandaşı ilgilendiren açıklama!

13.12.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) ile ilgili son dakika gelişmeleri yapılan açıklamaların ardından merak konusu oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar için açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tüm paydaşların görüşlerinin dikkate alınacağını belirtti. Peki, EYT'de yaş sınırı olacak mı, ne zaman meclise sunulacak? İşte 13 Aralık 2022 Salı günü itibarıyla EYT'de son durum...

EYT SON DAKİKA 13 Aralık 2022: EYT'de yaş sınırı olacak mı, ne zaman meclise sunulacak? 1.5 milyon vatandaşı ilgilendiren açıklama!

EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) ile ilgili son dakika gelişmeleri konuya dair bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve Ocak ayında yasalaşması beklenen emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yeni takvim belli oldu. Peki, EYT'de yaş sınırı olacak mı? İşte 13 Aralık 2022 Salı günü itibarıyla EYT'de son durum ve detaylar...

EYT'DE SON DURUM (13 ARALIK 2022 SALI)

EYT takvimi ile ilgili AK Parti'den açıklamada bulunuldu.

EYT düzenlemesi ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi takvimi Ocak'ta başlayacak.

EYT konusunda açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tüm paydaşların görüşlerinin dikkate alınarak titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

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EYT'DE YAŞ SINIRI KAÇ OLACAK?

Kabine Toplantısında EYT konusuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki açıklamalarında ''Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak” demişti.

EYT yasası için yapılan toplantı, yaş şartını yeniden gündeme getirmişti. Konuşulan yaş aralıkları kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı olmuştu.

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EYT DÜZENLEMESİNDEN KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayı itibariyle EYT düzenlemesinden yararlanacak kişi sayısını 1.5 milyon olarak açıklamıştı. Ocak 2023'te bu sayının 1.8 milyona yükselmesi bekleniyor.

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EYT İÇİN KRİTİK TARİH: 26 ARALIK 2022

EYT yasasında önemli tarih 26 Aralık olacak.

Senenin son Kabine Toplantısı bu tarihte yapılacak.

EYT ile ilgili detayların bu toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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