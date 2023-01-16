EYT SON DAKİKA 16 Ocak 2023: EYT Meclis'ten ne zaman geçecek, şartları neler? DİKKAT ödemeler yakında başlayacak!

EYT ile ilgili son dakika haberleri Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili dikkat çeken bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesinin yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini ifade etmişti. İşte EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri...

EYT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli aylığını 5.500 liraya yükselttik. Yakında EYT ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemeleri tamamlayacağız. EYT'de ödemeler yakında başlayacak."

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin ayrı bir teklif olarak Meclis'e sunulması ve Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte başvurular başlayacak.

EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EYT'den yararlabilmek için;



8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.

4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplayabilmesi için yapması gereken işlem çok basit. Bunun için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamanız yeterli. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanacak.

4A MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise SGK uygulamasından veya e-Devlet sistemine giriş yaparak kolay bir şekilde alacakları maaşı hesaplayabilecek.

4B MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak emekli maaşlarını öğrenebilecekler.

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EYT TABLOSU NETLEŞTİ

EYT düzenlemesinden SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ayrımı yapılmaksızın 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yasadan yararlanabilecek.

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan SSK'da 5.000 günü doldurmuş kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyor.

Yine Bağ-Kur'da ise kadınlar için 7.200 gün erkekler için ise 9.000 gün prim şartı yer alıyor.

EYT'LİLERİN İLK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili merak edilenleri anlattı. Yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini ifade eden Bilgin, ilk aylıkların da Şubat ya da Martta hesaplarda olacağını kaydetti.

