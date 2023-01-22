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EYT SON DAKİKA 22 Ocak 2023: EYT TBMM'den geçti mi, ne zaman yasalaşacak? İşte ilk maaş ödeme tarihi...

22.01.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT son dakika haberleri, 2 milyon 250 bin kişiyi yakından ilgilendiren tarihin açıklanmasının ardından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bakan Bilgin, "Konu meclisin idaresinde bizden top çıktı." ifadesini kullandı. Peki, EYT TBMM'den geçti mi, ne zaman yasalaşacak? İşte ilk maaş ödeme tarihi ve 22 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle EYT'de son durum...

EYT SON DAKİKA 22 Ocak 2023: EYT TBMM'den geçti mi, ne zaman yasalaşacak? İşte ilk maaş ödeme tarihi...

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken birçok kişi emeklilikte yaşa takılanlar konusunda arama motorlarında yaptıkları sorgulamaları sürdürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu daha önce yaptığı açıklamada EYT düzenlemesinin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını ifade edip teknik çalışmayı Bakanlığın bitirdiğini, kanun teklifi haline getirilmekte olduğunu aktarmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise düzenlemenin Mart ayında neticeleneceğini düşündüğünü söyledi. İşte 22 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle EYT'de son durum...

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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ile ilgili bir soru üzerine açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Gruptaki milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek, biz değil. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı. Milletvekillerimizin iradesiyle o şekilleniyor. Bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz. Biz Meclis'te milletvekillerimize, grubumuza getiriyoruz, orası değerlendiriyor, artık incelenir diye düşünüyorum."

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EYT’DE YAŞ ŞARTI UYGULANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." demişti.
Türkiye'de emekli olabilmek için üç şartı; prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerektiğini hatırlatan Erdoğan, "Yaptığımız düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

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EYT NE ZAMAN MECLİS'E SUNULACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT'nin en geç haftaya Meclis'e sunmayı planladıklarını belirtmişti.

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EYT'LİLER İÇİN İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu daha önce yöneltilen bir soru üzerine, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "EYT en geç haftaya Meclis'e sunmayı planlıyoruz, maaşlar en geç Mart ayında yatırılacak. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

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