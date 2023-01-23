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  4. EYT SON DAKİKA 23 Ocak 2023: EYT ne zaman yasalaşacak, süreç uzarsa maaşlar toplu mu yatacak? 4 milyon 800 bin kişi yararlanacak!

EYT SON DAKİKA 23 Ocak 2023: EYT ne zaman yasalaşacak, süreç uzarsa maaşlar toplu mu yatacak? 4 milyon 800 bin kişi yararlanacak!

23.01.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ne zaman yasalaşacak sorusunun yanıtı EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'un konuya dair yaptığı açıklama sonrası yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağını ifade ettiği Emeklilikte Yala Takılanlar düzenlemesine ilişkin konuşan Tunç, daha sonra süreç içerisinde 4 milyon 800 bin kişi kanun teklifinden faydalanacağını belirtti. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT süreç uzarsa maaşlar toplu mu yatacak?

EYT SON DAKİKA 23 Ocak 2023: EYT ne zaman yasalaşacak, süreç uzarsa maaşlar toplu mu yatacak? 4 milyon 800 bin kişi yararlanacak!

EYT düzenlemesi ile ilgili bir son dakika açıklaması da AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'tan geldi. "EYT'de süreç uzarsa maaşlar toplu mu yatacak?" gibi sorulara yanıt veren Tunç, konuya dair detayları aktardı. Daha önce düzenlemeye yönelik konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise düzenlemenin Meclis'e sunulmasını beklediklerini belirtmişti. İşte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü EYT'de son durum...

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

EYT ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç çalışmanın önümüzdeki günlerde Meclis'in ilgili komisyonuna sevk edileceğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, "Tarih vermek mümkün değil ama daha önceden sayın Bakanımızın açıkladığı gibi kısa süre içerisinde TBMM’nin gündemine getirmek ve kanunlaştırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

EYT'DEN KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada EYT'den 2 milyon 250 bin vatandaşın faydalanacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini anımsatan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç daha sonra süreç içerisinde 4 milyon 800 bin kişi kanun teklifinden yararlanacak ifadelerini kullandı.

EYT'DE SÜREÇ UZARSA MAAŞLAR TOPLU MU YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, EYT'de sürecin uzaması halinde maaşların toplu yatıp yatmayacağına yönelik soru üzerine "Bir anda emeklilik başvuruları olduğunda SGK’da yığılma şikayetleri var. SGK bu anlamda güçlü, bir anda 2 milyon 250 bin kişi nasıl emekli olacak diye sorular soruluyor. Bu anlamda SGK’nın teknik alt yapı hazırlıkları var. Kanun yürürlüğe girdiği anda emeklilik başvurusunda bulunduğunda başvurdukları tarihten itibaren emekli maaşlarını hak etmiş olacaklar. İşlemler 1-2 ay sürse bile emekli maaşlarını toplu olarak alabilecekler." yanıtını verdi.

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