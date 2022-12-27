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EYT SON DAKİKA 27 Aralık 2022 Salı: EYT ne zaman çıkacak, yaş şartı var mı? 1.9 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenlemede sona gelindi

27.12.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri, dün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmanın yakında tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Arzumuz Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullandı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? 1.9 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT'de yaş şartı var mı?

EYT SON DAKİKA 27 Aralık 2022 Salı: EYT ne zaman çıkacak, yaş şartı var mı? 1.9 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenlemede sona gelindi

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili son dakika gelişmeleri, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuya dair kapsamlı bir dosya hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan dosyada yaş sınırını da içeren seçenekli tabloların yer aldığı biliniyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? 1.9 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT'de yaş şartı var mı? İşte detaylar...

1

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT düzenlemesinin bu hafta içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

EYT ile ilgili düzenlemenin yakında tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında "Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullandı.

01

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan EYT açıklaması:

"Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız."

2

EYT'DE YAŞ ŞARTI VAR MI?

Çalışanların emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak." dedi.

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EYT'DE SON DURUM! (27 ARALIK 2022 SALI)

EYT konuusunda Bakan Bilgin de Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, "EYT'de yaş şartı olacak mı ve ne zaman çıkacak?" sorusunu yanıtladı.

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Bakan Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız. Yaş şartı olup olmayacağını da o gün açıklayacağız."

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