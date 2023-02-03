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EYT SON DAKİKA 3 Şubat 2023: EYT Meclis'ten geçti mi, yasalaştı mı, şartlar neler? 4.8 milyon kişi emekli olacak!

03.02.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesi sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 4.8 milyon kişinin emekli olmasını sağlayacak teklif Meclis'e geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin konuştu. Birçok kişi internette "EYT Meclis'ten geçti mi, yasalaştı mı, şartlar neler?" sorularını araştırıyor. İşte 3 Şubat 2023 Cuma günü EYT'de son durum...

EYT SON DAKİKA 3 Şubat 2023: EYT Meclis'ten geçti mi, yasalaştı mı, şartlar neler? 4.8 milyon kişi emekli olacak!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada haftaya salı günü Genel Kurul’da görüşmeyi planladıklarını vurgulaması sebebiyle merak konusu oldu. 4.8 milyon kişinin emekli olmasını sağlayacak teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Şimdi birçok kişi arama motorlarında "EYT Meclis'ten geçti mi, yasalaştı mı, şartlar neler?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 3 Şubat 2023 Cuma günü EYT'de son durum...

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EYT MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

EYTG Meclis Genel Kurul’nda Salı günü görüşülecek

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar)' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. 8 Eylül 1999'dan öncesi sigortalı olanların, prim gün sayısını ve yılını dolduranların emekli olabilmelerinin önünü açan yasa teklifi, Meclis plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Şimdi gözler, 4.8 milyon kişi emekli olmasını sağlayacak düzenlemeye ilişkin Salı günü gerçekleştirilecek Genel Kurul’da.

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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi

''EYT’li kardeşlerimizle ilgili kanun teklifimiz Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklifimiz inşâAllah Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda.
Hayırlı olsun. EYT''

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EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK, HANGİ TARİHTE?

EYT yasa teklifi 2 Şubat 2023 Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağını belirtti.

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EYT'LİLER İÇİN İLK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

EYT maaşları ne kadar olacak en çok araştırılan konulardan bir tanesi. Emekli maaşları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik göstermekte. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu. Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk maaşlar, SGK'ya verilen dilekçeyi takip eden ayın birinci gününden geçerli olarak ödenecek. En düşük SGK ve Bağkur emekli aylığı 3500 TL'den 5500 TL'ye yükseltildi.

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EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NE?

EYT için 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor.

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EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak belirlendi.

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Sigorta giriş şartı ve primlerin eksiksiz ödenmiş olması dışında ek bir şart bulunmuyor.

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