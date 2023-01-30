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EYT SON DAKİKA BUGÜN NE OLDU? EYT yasalaştı mı, emeklilik için şartlar neler? Askerlik, doğum borçlanması, staj tüm detaylar BELLİ OLUYOR

30.01.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişinin emeklilik hayalini gerçekleştirecek olan düzenlemenin tüm ayrıntıları bugün belli olacak. EYT düzenlemesi için emeklilik şartları, askerlik, doğum borçlanması, staj gibi konularda soru işaretlerini giderecek açıklama saat 11.00’de gelecek. Peki, EYT SON DAKİKA BUGÜN NE OLDU? EYT yasalaştı mı, emeklilik için şartlar neler? İşte tüm ayrıntılar...

EYT SON DAKİKA BUGÜN NE OLDU? EYT yasalaştı mı, emeklilik için şartlar neler? Askerlik, doğum borçlanması, staj tüm detaylar BELLİ OLUYOR

EYT düzenlemesinin tüm ayrıntıları bugün belli olacak. EYT yasası için Meclis ikinci hamleyi bugün saat 11.00’de yapacak. Kanun taslağı AK Parti milletvekilleri tarafından imzalanırken bugün Meclis başkanlığına sunulacak. Ardından ise Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. EYT yasası ile; yaş sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlara emeklilik hakkı tanınacak. EYT SON DAKİKA BUGÜN NE OLDU? EYT yasalaştı mı, emeklilik için şartlar neler? İşte son dakika EYT açıklaması...

EYT

EYT SON DAKİKA BUGÜN NE OLDU?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı. Akbaşoğlu, "Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Teklif daha sonra hızla Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak.

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EYT YASALAŞTI MI, EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak.

8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek.

MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

EYT düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açılmış olacak. Ardından emekliler başvurularını yapacak. Hak sahipleri ilk aylıklarını başvuru dilekçesini verdikten sonraki ay başından itibaren alacak.

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İLK MAAŞLAR MART AYINDA!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ardından hemen sorgulanmaya başlayan EYT ilk maaş tarihi Bakan Bilgin'in açıklaması ile yanıt buldu:

Bakan Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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