EYT SON DAKİKA | 'Emekli maaşlarını...' AK Parti'den EYT'lilerin merak ettiği o soruya net yanıt! Toplu olarak alacaklar

Son dakika EYT haberi: EYT kararının açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaşın gözü yaşanan gelişmelere çevrildi. EYT'lilerin aklında bazı soru işaretleri yer almaya devam ederken AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sürecin uzaması halinde EYT'lilerin maaşlarını toplu alıp almayacakları da araştırılan konulardan bir tanesi olurken AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç o soruya net bir yanıt verdi. İşte son dakika EYT haberinin detayları...

"SON DEĞERLENDİRMEMİZİ YAPIP KANUN TEKLİFİNİ TBMM'YE SUNACAĞIZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber'de EYT gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tunç konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızın teknik ekibi teknik çalışmaları tamamladılar. AK Parti Grup Başkanvekillerinin olduğu ortamda sunum yaptılar. Teklifin teknik detaylarının ne olabileceği, ne kadar kişinin yararlanabileceği, önceki yasa ve getirmek istediğimiz teklifte neler olabileceğine yönelik açıklamalar yaptılar.

Şimdi tabii sıra kanun teklifine dönüştürme aşamasına geldi. Tabii ki TBMM'de bu taslak üzerinde AK Parti grubumuz var. Onlarla bir istişare yaptıktan sonra son değerlendirmemizi yapıp kanun teklifini TBMM'ye sunacağız.

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Çalışma önümüzdeki günlerde tamamlandığında TBMM'nin ilgili komisyonuna sevk edilecektir. Şu anda çalışmaların son aşamada olduğunu ifade edebiliriz. En kısa sürede diyebiliriz. Tarih vermek mümkün değil ama daha önceden sayın Bakanımızın açıkladığı gibi kısa süre içerisinde TBMM'nin gündemine getirmek ve kanunlaştırmak istiyoruz.

KANUN TEKLİFİNDEN KAÇ EYT'Lİ YARALANACAK?

Cumhurbaşkanımız 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağını ifade etmişti. Kanun teklifi yasalaştıktan yürürlüğe girdikten itibaren hemen emekli olabilecek kişi sayısı, daha sonra süreç içerisinde 4 milyon 800 bin kişi kanun teklifinden yararlanacak. Onlar da sigortalılık süresini önümüzdeki 1 yıl süre içerisinde tamamlamış olacaklar. Toplamda 4 milyon 800 bin vatandaşımız yararlanmış olacak.

EMEKLİ OLAN EYT'LİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ

Tedbirleri alındı, 2 milyon 250 bin kişi emekliliğe hak kazanacak bunların büyük bölümü tekrar çalışmaya devam edebilecek yaştalar. Bunu düşünerek üretimin sürekliliği anlamında tedbirler alınması gerekiyordu. Kişi emekli olup maaşını almaya başlayıp çalıştığı iş yerinden ayrılmadan devam edebilecek.

Burada işverene sigorta prim teşviki verilecek. Çalışmalarına devam etmesi teşvik edilecek.

EYT'DE MAAŞLAR TOPLU MU YATACAK?

Bir anda emeklilik başvuruları olduğunda SGK'da yığılma şikayetleri var. SGK bu anlamda güçlü, bir anda 2 milyon 250 bin kişi nasıl emekli olacak diye sorular soruluyor. Bu anlamda SGK'nın teknik alt yapı hazırlıkları var. Kanun yürürlüğe girdiği anda emeklilik başvurunda bulunduğunda başvurdukları tarihten itibaren emekli maaşlarını hak etmiş olacaklar. İşlemler 1-2 ay sürse bile emekli maaşlarını toplu olarak alabilecekler. "