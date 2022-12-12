EYT SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı kaç olacak? EYT kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı'ndan Kabine sonrası açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 12 Aralık Pazartesi günü Kabine Toplantısı gerçekleşti. Toplantı sonrası kararları merakla bekleyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de EYT oldu. Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) konusu son dakika gelişmeleriyle beraber takip ediliyor. İşte EYT'de son durum...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK? AK PARTİ MECLİS TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Milyonların merakla beklediği EYT konusuna dair AK Parti'den EYT takvimi ile ilgili açıklama geldi. Buna göre EYT düzenlemesi ile ilgili Meclis takvimi Ocak ayında başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarına devam ederken henüz EYT hakkında bir konuşmada bulunmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sözlerime başlarken Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Turizmcilerle bir araya gelerek ülkemize yaptıkları katkılar için teşekkür ettim.

Bu hafta yurt içinde ve yurt dışında planladığımız çok sayıda programlarla milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Bizim için cumhuriyetin 100. yılı demek istikbalimize yakışır eserlerle milletimizin karşısına çıkmak demek. 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin cumhuriyetimizin ikinci asrına yatırım olarak görüyoruz. Enerjiden tarıma çok sayıda projemizi milletimizin emrine sunma tarihi olarak 2023'ü belirlememizin gerisinde böyle bir gerekçe var.



