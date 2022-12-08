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EYT SON DAKİKA: EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlarda 48-50 yaş detayı!

08.12.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve ekonomi kurmaylarını kabul etmişti. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları neler? EYT'de yaş sınırı ne olacak?

EYT SON DAKİKA: EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlarda 48-50 yaş detayı!

EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) çalışmasında son durum merak konusu oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar için geçtiğimiz gün, Beştepe'de kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda çok sayıda başlığın görüşüldüğü belirtildi. Toplantının ardından birçok kişi arama motorlarında "EYT ne zaman çıkacak, şartları neler? EYT'de yaş sınırı ne olacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) düzenlemesi için çalışmalar devam ediyor.

Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz hafta çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti.

7 Aralık 2022 Çarşamba günü ise Beştepe'de kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

EYT düzenlemesinin ele alındığı toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.

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EYT'ye ilişkin yapılan toplantıda yer alan isimler ise şu şekilde:

AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı.

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EYT ŞARTLARI NELERDİR?

EYT şartları ile ilgili açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

EYT ile ilgili konuşan CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dün Beştepe’de EYT düzenlemesiyle ilgili önemli bir toplantı yapıldı. EYT ile ilgili pek çok başlık ele alındı. Özellikle AK Parti’den de ekonomi kurmaylarının toplantıda yer aldığını söyleyebiliriz.

Öncelikli olarak en önemli başlıklardan biri yaş sınırlamasıydı. Yaş sınırlaması EYT kapsamına alınacak mı? Daha önceden yaş sınırının kapsama getirilmeyeceği yönündeydi. Ancak dünkü toplantıda yaş sınırının getirilebileceği görüş ortaya atıldı. Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş üzeri fikir ortaya atıldı. Henüz nihai karar verilmedi, dün bu konunun görüşülmesi önemli...

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EYT'DE YAŞ SINIRI NE OLACAK?

Ortalama 2 milyon kişinin EYT’li olduğu planlanıyor. 1 milyon 700 bin kişinin özel sektör, 300 bin kişinin kamuda olduğu öngörülüyor. Çalışmada toplamda 2 milyon kişinin emekli olması durumunda enflasyona etkisi üzerinde duruldu. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT şartları ile ilgili detayları aktarması bekleniyor.

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