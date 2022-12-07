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EYT SON DAKİKA: EYT ne zaman çıkacak, yaş şartı değişiyor mu? 1.5 milyonun merak ettiği emeklilikte yaşa takılanlar için kritik tarih belli oldu!

07.12.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için merak ettiği birçok soru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklama ile yanıt bulacak. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'de yaş şartı değişiyor mu? İşte detaylar...

EYT SON DAKİKA: EYT ne zaman çıkacak, yaş şartı değişiyor mu? 1.5 milyonun merak ettiği emeklilikte yaşa takılanlar için kritik tarih belli oldu!

EYT düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'de yaş şartı değişiyor mu? Ayrıntılar haberimizde...

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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT (Emeklilikte yaşa takılanalar) düzenlemesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanı gerçekleştirildi.

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Yaş şartını kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak tek formül üzerinde yoğunlaşıldığı belirtildi.

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Bahsi geçen düzenleme ile EYT'ye tabi olduğu prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edebilecekler.

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EYT'DE YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

EYT ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıfa yaş şartı da masaya yatırıldı.

P5

2 milyon kişinin biranda emekli edilmesinin işveren ve bütçe üzerinde ağır yük oluşturması nedeniyle yaş şartı yeniden gündeme geldi. Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu.

P6

EYT'de son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

P7

EEdoğan'ın 12 Aralık'ta Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin açıklamada bulunması bekleniyor.

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EYT'DE SON DURUM

EYT düzenlemesinin Aralık ayında TBMM'ye sunulması bekleniyor. EYT düzenlemesi ile ilk etapta 1,6 milyonu aşkın kişi emekli olacak.

EYT yasasının geçerlilik tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor.

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