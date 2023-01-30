EYT SON DAKİKA: EYT düzenlemesi Meclis'e geldi! İşverene 5 puan destek detayı... Staj sorunu ve 'İlk maaş ne zaman?' sorusu yanıt buldu

Son dakika: “EYT Meclis’e geldi mi, ne zaman çıkacak? soruları gündemdeki sıcaklığını korururken gözler Ankara’ya çevrilmişti. Milyonların beklediği düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. EYT düzenlemesi için emeklilik şartları, askerlik, doğum borçlanması, staj gibi konularda soru işaretlerini giderecek açıklama AK Parti'den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT'ye ilişkin detayları açıklıyor.
Akbaşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:
Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun.
Öncelikli olarak 4 maddeli bir teklif. Hakları genişletici şekilde bir düzenleme.
Birinci düzenleme yaş şartının kaldırılması. Mevzuata göre prim gün sayısını dolduran herkes kendi mevduatı çerçevesinde emekli olabilecek.
EYT ile emekli olanlar çalışanlar için işverene 5 puan destek primi verilecek.
Taşerondan kadroya geçen bütün çalışanlarımız bu kapsam içerisindedir. Taşerondan kadroya geçene emeklilik şartı kaldırılıyor. Kendi isteğine bağlıdır.
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