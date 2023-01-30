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EYT SON DAKİKA: EYT düzenlemesi Meclis'e geldi! İşverene 5 puan destek detayı... Staj sorunu ve 'İlk maaş ne zaman?' sorusu yanıt buldu

30.01.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika EYT haberleri: Milyonların beklediği EYT düzenlemesi bugün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. EYT şartlarındaki detaylarla ilgili açıklama AK Parti’den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin kanun teklifindeki detayları aktardı. Peki EYT ne zaman çıkacak? İlk maaşlar ne zaman yatacak? İşte EYT’de son durum…

EYT SON DAKİKA: EYT düzenlemesi Meclis'e geldi! İşverene 5 puan destek detayı... Staj sorunu ve 'İlk maaş ne zaman?' sorusu yanıt buldu

Son dakika: “EYT Meclis’e geldi mi, ne zaman çıkacak? soruları gündemdeki sıcaklığını korururken gözler Ankara’ya çevrilmişti. Milyonların beklediği düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. EYT düzenlemesi için emeklilik şartları, askerlik, doğum borçlanması, staj gibi konularda soru işaretlerini giderecek açıklama AK Parti'den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT'ye ilişkin detayları açıklıyor.

Akbaşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

  • Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun.

  • Öncelikli olarak 4 maddeli bir teklif. Hakları genişletici şekilde bir düzenleme.
    Birinci düzenleme yaş şartının kaldırılması. Mevzuata göre prim gün sayısını dolduran herkes kendi mevduatı çerçevesinde emekli olabilecek.

  • 8 Eylül 1999 öncesi şartları sağlayanlar emekli olacak, EYT'de yaş sınırı olmayacak! Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan herkes emekli olabilecek. Emekli olup çalışanlar için prim teşviki verilecek. Emekli olanlar yeni sözleşmelerle birlikte çalışabilecek. EYTli her vatandaşın hemen emekli olma gibi bir zorunluluğu yok.

İŞVERENE 5 UANLIK DESTEK PRİMİ

  • EYT ile emekli olanlar çalışanlar için işverene 5 puan destek primi verilecek.

  • Taşerondan kadroya geçen bütün çalışanlarımız bu kapsam içerisindedir. Taşerondan kadroya geçene emeklilik şartı kaldırılıyor. Kendi isteğine bağlıdır.

  • 2 Milyon 250 bin insanımız 2023 yılı itibariyle emekliliği hak edecek.

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

  • Bu hafta plan bütçe komisyonunda görüşmeyi planlıyoruz. En geç haftaya salı günü ya da çarşamba günü EYT'nin yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubat ayında Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla emeklilik başvuruları ister e-devlet'ten ya da müracatla bu taleplerini ortaya koyabilirler.

"ŞUBAT'TA BAŞVURANLAR MART AYINDA MAAŞLARINI ALACAK"

  • Şubat'ta başvuran bütün emeklilerin Mart itibariyle maaşlarını alabilme imkanı söz konusudur. En ufak bir endişe söz konusu değildir. EYT'lilerin daha az maaş alacağı iddiaları tamamen yalandır. 5 bin 500 TL'nin altında kimse maaş almayacak.

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