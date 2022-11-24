EYT son dakika gelişmesi var mı, bugün ne oldu? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıktı mı? Milyonların gözü bu haberde!

EYT son dakika gelişmeleri ve açıklamaları milyonlarca vatandaş tarafından anlık olarak takip ediliyor. EYT ile birlikte yeni yılda milyonlarca kişi emekli olacak. EYT yasası Aralık ayında TBMM'ye gelecek ardından yeni yılda yürürlüğe girecek. Bakan Bilgin'de son açıklamasında ''EYT için kapsamlı bir çalışma yaptık, aralık ayının başında tamamlanmış olacak.'' demişti. İşte konu hakkında tüm detaylar...

EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." dedi.

Çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından TBMM'ye geleceğini de dile getiren Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."

EYT YASASI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yasanın yeni yılda yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular başlayacak. EYT kapsamında emekli olanlar normal emeklilere göre daha az aylık almayacak. EYT yasasından yararlanma konusunda kamu ve özel sektör ayırımı söz konusu da olmayacak. Türkiye'de hiç sigorta girişi olmayıp 25-30 yıldır yurt dışında yaşayanlar borçlanma ve hizmet kazanıp EYT ile emekli olabilecekler. SGK girişi olmayıp adına tarım arazisi olanlar da yararlanabilecek.

Sabah Gazetesi’nden Hazal Ateş’in haberine göre, fındık, çay, tütün ekip Toprak Mahsulleri Ofisi'nde satanlar için 1994 yılına kadar yapılan Bağ-Kur primi kesintileri Bağ- Kur'dan alınarak sigorta girişini 28 yıl geriye çekmek mümkün olabilecek. Kadınların doğum borçlanması yapabilmesi için sigortalı işe başladığı tarihten sonra doğum yapması gerekiyor. Ancak çıraklık ile işe girilen tarih arasında yapılan doğumlar için de borçlanma imkânı bulunuyor. Örneğin 2001 yılında işe başlayan bir anne 1998 yılında çıraklık yaptıktan sonra doğum yaptıysa bu dönemi borçlanarak EYT'den yararlanabilir.



