FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT son dakika gelişmesi var mı, bugün ne oldu? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıktı mı? Milyonların gözü bu haberde!

EYT son dakika gelişmesi var mı, bugün ne oldu? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıktı mı? Milyonların gözü bu haberde!

24.11.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu düzenlemenin ne aşamada olduğu merak ediliyor. EYT son dakika gelişmesi var mı, bugün ne oldu? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi çıktı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için 2023 itibariyle emeklilik yolu resmen açılıyor. İşte EYT hakkında son dakika gelişmeleri...

EYT son dakika gelişmesi var mı, bugün ne oldu? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıktı mı? Milyonların gözü bu haberde!

EYT son dakika gelişmeleri ve açıklamaları milyonlarca vatandaş tarafından anlık olarak takip ediliyor. EYT ile birlikte yeni yılda milyonlarca kişi emekli olacak. EYT yasası Aralık ayında TBMM'ye gelecek ardından yeni yılda yürürlüğe girecek. Bakan Bilgin'de son açıklamasında ''EYT için kapsamlı bir çalışma yaptık, aralık ayının başında tamamlanmış olacak.'' demişti. İşte konu hakkında tüm detaylar...

para2

EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." dedi.

para3

Çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından TBMM'ye geleceğini de dile getiren Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."

para4

EYT YASASI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yasanın yeni yılda yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular başlayacak. EYT kapsamında emekli olanlar normal emeklilere göre daha az aylık almayacak. EYT yasasından yararlanma konusunda kamu ve özel sektör ayırımı söz konusu da olmayacak. Türkiye'de hiç sigorta girişi olmayıp 25-30 yıldır yurt dışında yaşayanlar borçlanma ve hizmet kazanıp EYT ile emekli olabilecekler. SGK girişi olmayıp adına tarım arazisi olanlar da yararlanabilecek.

para5

Sabah Gazetesi’nden Hazal Ateş’in haberine göre, fındık, çay, tütün ekip Toprak Mahsulleri Ofisi'nde satanlar için 1994 yılına kadar yapılan Bağ-Kur primi kesintileri Bağ- Kur'dan alınarak sigorta girişini 28 yıl geriye çekmek mümkün olabilecek. Kadınların doğum borçlanması yapabilmesi için sigortalı işe başladığı tarihten sonra doğum yapması gerekiyor. Ancak çıraklık ile işe girilen tarih arasında yapılan doğumlar için de borçlanma imkânı bulunuyor. Örneğin 2001 yılında işe başlayan bir anne 1998 yılında çıraklık yaptıktan sonra doğum yaptıysa bu dönemi borçlanarak EYT'den yararlanabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası faiz kararı açıklandıMerkez Bankası faiz kararı açıklandı
100 bin kişi tespit edildi, ilk tebligatlar gönderildi: Ceza...100 bin kişi tespit edildi, ilk tebligatlar gönderildi: Ceza...
Benzine üçüncü indirim geliyor! Benzine üçüncü indirim geliyor!
Anahtar Kelimeler:
eyt emeklilikte yaşa takılanlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar eyt de son durum eyt haberleri eyt son dakika

En Çok Okunan Haberler

Benzine zam, motorine indirim geldi

Benzine zam, motorine indirim geldi

Merkez Bankası Kasım 2022 faiz kararını açıklayacak…

Merkez Bankası Kasım 2022 faiz kararını açıklayacak…

Savaş çanları çalıyor! Rusya ve Ukrayna'nın ardından şimdi de...

Savaş çanları çalıyor! Rusya ve Ukrayna'nın ardından şimdi de...

Rezil sözler: Kocası sahip çıkmadı ben kucak açtım

Rezil sözler: Kocası sahip çıkmadı ben kucak açtım

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.